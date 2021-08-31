Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar: Artık İHA'larımız, SİHA'larımız var, kapılarda dilenci değiliz





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. Hamdolsun bizim karasıyla deniziyle havasıyla tüm unsurlarıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisiyle dolu bir ordumuz var. Bu mübarek orduyu tarihi misyonundan uzaklaştırmak için çok oyunlar sergilendi. Bu milletin istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddi değil.



"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ"



Sınırlarımızda, denizlerimizde ve semalarımızda sizlerin sesi hakim oldukça bu millete yan gözle bakamazlar. Türk Silahlı Kuvvetleri artık daha güçlü ve daha özgüvenli.



"ORDUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"



Teğmenlerimize görev yerlerinde, misafirlerimize ülkelerinde başarılar diliyorum. İnşallah her alanda reformaları kararlılıkla sürdürerek savunma sanayiimizin derinliğini artırarak, dünyanın en eski geleneğine sahip ordumuzu daha da güçlendireceğiz.



"SÜREKLİ KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK"



Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılığı, askeri kabiliyetleriyle hep öne çıkmıştır. Doğu ve Batı medeniyetlerinin tamamıyla kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik, insanlığa da hizmet ettik.



"ARTIK KAPILARDA DİLENCİ DEĞİLİZ, TAM AKSİNE HERKES BİZDEN TALEP EDİYOR"



PKK'dan FETÖ'ye kadar Türkiyenin önüne dizilen tuzakları sıra sıra aşarak asli gündemimize odaklandık. Büyük ve güçlü Türkiye için adım adım ilerliyoruz. Bu sürecin en kritik safhalarından biri de askeri gücümüz çağın gereklerine göre kurduk. Başkalarının ihsanı ile güçlü savunma mekanizması kurulamaz dedik ve kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var mı? Hepsi var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor.



Ne zaman ki bunları deklare ettik, ambargolarla karşılaştık. Daha yeni başbakan olmuştum. Amerikaya İHA istemeye gittik. Biz NATO'da birlikte değil miyiz? Terör ile mücadele ederken bize destek vermeyecek misiniz dedik. Bize iki günlüğüne İHAları verdiler. Ama bize İHA değil SİHA lazım. Ama sağolsun bunlar bizim önümüzü açtı. Artık İHAmızı, SiHAmızı ve Akıncıyı da yaptık. Şimdi Hürkuşumuzu da yapacağız."



İmzalanan sözleşmelerin nasıl yerine getirilmediğini asla unutmayacağız. Bunlar bize Kıbrısta telsiz bile vermedi. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Hamd olsun Savunma Sanayimizin başkanlığında gerek özel sektörümüzün desteği ile bu sorunları aştık. Gözlerimizin önünde terör örgütlerine nasıl bilabedel aktarıldığına şahit olduk. NATO'da beraberiz ama terör örgütlerine mühimmat gönderiyorlar.



Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasını kimse engelleyemeyecek. Nihai mesajı 2023'te vereceğiz. Ülkemize meşru yollardan verilmeyen silahların teröristlerin kara