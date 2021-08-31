USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Güncel
31 Ağustos Salı Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

31 Ağustos Salı Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik heyecanı devam ederken bugün milli sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın son karşılaşmalarına çıkacak. Her olimpiyat döneminde olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz yarışıyor. İşte 31 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı!

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 10:27
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 10:29
31 Ağustos Salı Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda heyecan dorukta! Olimpiyat oyunlarının son günlerine gelinmişken bugün birbirinden farklı alanda pek çok sporcumuz müsabakalara çıkacak. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 31 Ağustos Salı Tokyo 2020 Paralimpik oyunları programı



31 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Günün Programı


ATLETİZM
Kadınlar T11 Disk Atma –Final
03.34 Büşra Nur Tırnaklı
Erkekler T12 400M-Eleme
15.25 Oğuz Akbulut

MASA TENİSİ
C1-3 Kadın Takım Çeyrek Final
10.30 Türkiye- Hırvatistan
C4- 5 Erkek Takım Çeyrek Final
12.00 Türkiye- Mısır&Slovakya Galibi

GOALBALL
Erkekler Çeyrek Final
13.30 Türkiye V Brezilya
OKÇULUK

Erkekler Makaralı Yay Bireysel 3. Tur Finaller
03.30 Bülent Korkmaz
Murat Turan

Kadınlar W1 Bireysel Eleme& Finaller
11.47 Fatma Danabaş
ATICILIK

Kadınlar P2 10M Havalı Tabanca Eleme&Final
03.30 Aysel Özgan
06.60 Ayşegül Pehlivanlar

Erkekler P1 10M Havalı Tabanca Eleme&Final

06.00 M. Korhan Yamaç

08.30 Murat Oğuz



31 Ağustos 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyunca yayınlanacak.

31 Ağustos 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları Programı


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement