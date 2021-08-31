31 Ağustos Salı Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik heyecanı devam ederken bugün milli sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın son karşılaşmalarına çıkacak. Her olimpiyat döneminde olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz yarışıyor. İşte 31 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun cevabı!