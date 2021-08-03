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Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonu hazırlandı. Çekimleri tamamlanan Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı…

Yaşam / 3 Ağustos 2021 Salı 10:39
Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak? Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu. Tarihin en pahalı dizilerinden biri olacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin setinden ilk görsel paylaşıldı. J.R.R. Tolkien'in yazarı olduğu Yüzüklerin Efendisi kitabı sinemadan sonra televizyon ekranları için uyarlandı. Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi ise hayranları tarafından oldukça merak edildi. Bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapılan Yüzüklerin Efendisi dizisinin gösterim tarihi açıklandı. Peki Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak? Sizler için Yüzükler Efendisi dizisine dair her detayı yazdık.

Yüzüklerin Efendisi Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?


Oldukça yüksek bütçeli bir dizi olan Yüzüklerin Efendisi için gösterim tarihi 2 Eylül 2022 olarak belirlendi. Çekimleri Yeni Zelanda'da yapılan dizisinin çekimlerinin de tamamlandığı açıklandı.



Yüzüklerin Efendisi Dizisi Nerede Yayınlanacak?


Yüzüklerin Efendisi kitaplarının diziye uyarlaması için Amazon ile anlaşıldı. Dizinin bölümleri Amazon platformunda yayınlanacak.

Yüzüklerin Efendisi Dizisi Oyuncuları


Dizinin konusuna dair net bir açıklama yapılmasa da Numenor Krallığı döneminde geçeği biliniyor. Dunedain soyunun hikayesinin anlatıldığı dizide Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman gibi önemli isimler rol alıyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı yapılan son açıklama göre bu şekilde düzenlenmiştir.

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