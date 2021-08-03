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PKK elebaşından skandal Başkan Erdoğan talimatı! '2023 planlarını bozalım'

PKK elebaşından skandal Başkan Erdoğan talimatı! '2023 planlarını bozalım'

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan skandal bir itiraf geldi. Örgüt sorumlusu Kalkan, Başkan Erdoğan için "Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planları var Eğer mücadele etmezsek bunları gerçekleştirecek. Bunları bozalım" dedi.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 11:46
PKK elebaşından skandal Başkan Erdoğan talimatı! '2023 planlarını bozalım'

Türkiye sınır içi ve sınır öteki operayonlarla PKK'nın kökünü kazımaya devam ediyor. 

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de sınırın ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyinde geniş bir alan terör örgütü PKK'dan temizlenirken, Suriye'de de örgütün uzantısı PYD'ye darbe üstüne darbe indirildi.

DURAN KALKAN'DAN TALİMAT 


Özellikle bölgede SİHA hareketliliğinin artmasıyla manevra kabiliyeti felç olan örgüt, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınları üstlendiğini duyurmuştu.

"PROPOGANDA YAPIN"

Örgütün elebaşlarından Duran Kalkan da, yeni bir talimat vererek artık stratejilerini 'propaganda' yönüne çevirdiklerini ilan etti.

Terör örgütü PKK ile sınır ötesine taşınan mücadele sürerken elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Suriye ve Irak'ta manevra kabiliyetini kaybeden örgütün sözde sorumlusu Kalkan, 'propaganda yapın' talimatını vererek 'Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planları var. Eğer mücadele etmezsek bunları gerçekleştirecek. Bunları bozalım' diye konuştu.

'ERDOĞAN HARİTA GÖSTERDİ" 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda ilan ettiği 'terörden arındırılmış bölge' haritasını hatırlatan elebaşı Kalkan, "Erdoğan'ın 2023 ve 2071 hedefleri var. BM'de gösterdiği haritayı herkes biliyor. Eğer mücadele etmezsek bunu yapacak. Nasıl mücadele edeceğiz propaganda yapacağız. Dost edineceksin, insanları etkileyeceksin. Bunu herkes böyle bilmeli" diye konuştu.


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