Manavgat yangınında son durum ne? Yangında son durum haritası! İşte Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum

Devam eden yangınlarla ilgili son durum haritası tüm Türkiye tarafından oldukça merak ediliyor. Manavgat ile başlayan ve Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Isparta, Mersin, Adana gibi birçok ilde de görülen yangınlarla ilgili son durum bilgileri paylaşılıyor. Son olarak Isparta, Muğla ve Ankara'da da görülen yangınların ardından vatandaşlar büyük bir endişeye kapıldı. Yangında son durum haritası anbean takip edilirken vatandaşlar bir yandan da “Manavgat yangınında son durum ne? Türkiye yangınlarında son durum ne? Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Isparta, Mersin, Adana yangınlarında son durum ne?” Gibi soruların yanıtını arıyor. Sizler için yangında son durum haritasını paylaştık.





Manavgat Yangınında Son Durum



Gündoğmuş Yangınında Son Durum



Isparta Çandır Yangınında Son Durum



Aydın Bozdoğan Yangını Son Durum



İzmir Buca Yangını Son Durum



Hangi Yangınlar Kontrol Altına Alındı? Hangi Yangınlar Devam Ediyor?



Yangında Son Durum: 16 Uçak 51 Helikopter Görev Yapıyor



Manavgat yangınında şuana kadar 50 bin hektar alan kül oldu. Yangının büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine sıçraması önlenen yangın ormanlık alanlarda hala devam ediyor.Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayılmıştı. Yerleşim alanına da sıçrayan yangın nedeniyle yerleşim yerleri boşaltıldı. Alevler rüzgar nedeniyle sürekli yön değiştirirken müdahale de zorlaştı. Tahliye edilen mahalle sakinleri Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri vatandaşları korumak için mücadele ediyor.Isparta Çandır'daki yangının yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Yangın tamamen söndürülmese de ekipler kontrol noktasında çalışmalarına devam ediyor.Aydın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının başladığı mahallede incelemelerde bulunan ekipler, yangının ilçe sınırlarında kaldığını belirtti.Yapılan son açıklamada İzmir Buca'daki orman yangınının kontrol altına alındığı ve yerleşim yerlerine ulaşmadığı bildirildi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son açıklamada 137 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. 6 ilde devam eden 13 yangında ise söndürme çalışmaları devam ediyor.Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada yangın bölgelerinde 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelin görev yaptığını belirtti.? Sorularının yanıtı son aktarılan bilgilere göre bu şekildedir.