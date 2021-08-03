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Manavgat yangınında son durum ne? Yangında son durum haritası! İşte Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum

Manavgat yangınında son durum ne? Yangında son durum haritası! İşte Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum

Yangında son durum haritası tüm Türkiye tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Manavgat yangınında son durum ne? Türkiye yangınlarında son durum ne? İşte Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum ve yangın haritası…

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 09:55
Manavgat yangınında son durum ne? Yangında son durum haritası! İşte Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum

Devam eden yangınlarla ilgili son durum haritası tüm Türkiye tarafından oldukça merak ediliyor. Manavgat ile başlayan ve Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Isparta, Mersin, Adana gibi birçok ilde de görülen yangınlarla ilgili son durum bilgileri paylaşılıyor. Son olarak Isparta, Muğla ve Ankara'da da görülen yangınların ardından vatandaşlar büyük bir endişeye kapıldı. Yangında son durum haritası anbean takip edilirken vatandaşlar bir yandan da “Manavgat yangınında son durum ne? Türkiye yangınlarında son durum ne? Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Isparta, Mersin, Adana yangınlarında son durum ne?” Gibi soruların yanıtını arıyor. Sizler için yangında son durum haritasını paylaştık.

Manavgat Yangınında Son Durum


Manavgat yangınında şuana kadar 50 bin hektar alan kül oldu. Yangının büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine sıçraması önlenen yangın ormanlık alanlarda hala devam ediyor.



Gündoğmuş Yangınında Son Durum


Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayılmıştı. Yerleşim alanına da sıçrayan yangın nedeniyle yerleşim yerleri boşaltıldı. Alevler rüzgar nedeniyle sürekli yön değiştirirken müdahale de zorlaştı. Tahliye edilen mahalle sakinleri Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri vatandaşları korumak için mücadele ediyor.

Isparta Çandır Yangınında Son Durum


Isparta Çandır'daki yangının yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Yangın tamamen söndürülmese de ekipler kontrol noktasında çalışmalarına devam ediyor.



Aydın Bozdoğan Yangını Son Durum


Aydın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının başladığı mahallede incelemelerde bulunan ekipler, yangının ilçe sınırlarında kaldığını belirtti.

İzmir Buca Yangını Son Durum


Yapılan son açıklamada İzmir Buca'daki orman yangınının kontrol altına alındığı ve yerleşim yerlerine ulaşmadığı bildirildi.



Hangi Yangınlar Kontrol Altına Alındı? Hangi Yangınlar Devam Ediyor?


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son açıklamada 137 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. 6 ilde devam eden 13 yangında ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangında Son Durum: 16 Uçak 51 Helikopter Görev Yapıyor


Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada yangın bölgelerinde 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelin görev yaptığını belirtti.



Manavgat yangınında son durum ne? Türkiye yangınlarında son durum ne? Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Isparta, Mersin, Adana yangınlarında son durum ne? Sorularının yanıtı son aktarılan bilgilere göre bu şekildedir.

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