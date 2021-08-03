Enflasyon rakamlarının ardından Ağustos kira artış oranı belli oldu: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?



Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu.



Temmuz ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:



Konut Kirası: 1.000 TL



Kira Artış Oranı: % 15,15



Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 151,5 TL



Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.151,5 TL



Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 151,5 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.151,5 TL lira olarak gerçekleşecek.