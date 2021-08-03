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Ekonomi
Enflasyon rakamlarının ardından Ağustos kira artış oranı belli oldu: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Enflasyon rakamlarının ardından Ağustos kira artış oranı belli oldu: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu.

Ekonomi / 3 Ağustos 2021 Salı 12:10
Enflasyon rakamlarının ardından Ağustos kira artış oranı belli oldu: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?


Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu.

Temmuz ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: % 15,15

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 151,5 TL

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.151,5 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 151,5 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.151,5 TL lira olarak gerçekleşecek.


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