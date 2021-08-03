Emre Kınay millete koyun benzetmesi yaptı!

28 Temmuz 2021 itibariyle, can, mal ve manevi pek çok kayba sebep olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Devletin tüm imkanları seferber edilmişken oyuncu Emre Kınay kendi sosyal medya hesabından tepki çeken bir video yayımladı. Videoda devleti eleştirmeyenlere "Bu millet koyun mu?" ifadelerini kullandı.
Ülkemiz, Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ile günlerdir yediden yetmişte canla başla mücadele ediyor.
Mücadelede; 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4 bin 800 personelin görev yaptığı açıklanırken, sosyal medyada sanatçısından siyasetçisine kadar binlerce hesap dünyaya, Türkiye'nin gücünü küçümseyerek, ülkeyi dünyaya şikayet ediyor.
Ormanlık alanların, köylerin ve evlerin hasar gördüğü; canlıların hayatını kaybettiği felakete dikkat çekmek için sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımlardan biri de oyuncu Emre Kınay'a aitti.