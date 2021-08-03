Emre Kınay millete koyun benzetmesi yaptı!

Ülkemiz, Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ile günlerdir yediden yetmişte canla başla mücadele ediyor.



Mücadelede; 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4 bin 800 personelin görev yaptığı açıklanırken, sosyal medyada sanatçısından siyasetçisine kadar binlerce hesap dünyaya, Türkiye'nin gücünü küçümseyerek, ülkeyi dünyaya şikayet ediyor.



Ormanlık alanların, köylerin ve evlerin hasar gördüğü; canlıların hayatını kaybettiği felakete dikkat çekmek için sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.



Yapılan paylaşımlardan biri de oyuncu Emre Kınay'a aitti.





'BU MİLLET KOYUN MU?'



'NİÇİN GIKINI ÇIKARMIYOR KİMSE'



Bir dönem İyi Parti'den siyasete atılan, tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay da orman yangınlarında hükümeti suçlayıp, oy veren vatandaşa da koyun benzetmesinde bulunduKınay, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;'Olacak iş değil. Utanmadan bir de hala çıkıp gözümüzün önünde yanan yangını kontrol altına aldık diyorsunuz. Aldığınız yer neresi, dibine kadar yanacak orman. Nereyi kontrol altına aldınız? Şehrin üstüne inmesini kontrol altına aldınız. Arkada yanan 100 yıllık kızılçamları, 200 yaşlarında. Zeytin ağaçları yandı.Farkında mı değilsiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter'