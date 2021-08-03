Aslı Kalaç Kimdir? Aslı Kalaç Kaç Yaşında? Aslı Kalaç Evli mi?

2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden A Milli Kadın Voleybol takımı olimpiyatlarda gösterdiği üstün başarı ile Türk milletini onurlandırmaya devam ediyor. Takım başarılar elde ettikçe pek çok insan Filenin Sultanları hakkında çeşitli soruları gündeme getiriyor. Peki, Filenin Sultanları’nın vazgeçilmez ismi olan Aslı Kalaç kimdir? Aslı Kalaç kaç yaşında?





Aslı Kalaç Kimdir?



Aslı Kalaç Kaç Yaşında?



Aslı Kalaç Nereli?



Aslı Kalaç’ın Başarıları Nelerdir?



Aslı Kalaç’ın Galatasaray Spor Kulübü Başarıları Nelerdir?

Aslı Kalaç’ın Milli Takım Başarıları



13 Aralık 1995 yılında dünyaya gelen Aslı Kalaç, 2005 yılında voleybol kariyerine başlamıştır. Kısa süre içerisinde çeşitli takımlarda yer alarak başarısını kanıtlayan Aslı Kalaç, günümüzde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda ülkemizi temsil etmektedir. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt’ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatsaray’a transfer olmuş ve 7 yılını Galatasaray’da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaşmıştır. Peki, genç yaşta oldukça kaliteli bir kariyere sahip olanFilenin Sultanları’ndan 13 Aralık 1995 yılında dünyaya gelen Aslı Kalaç, 25 yaşındadır.A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu başarılı voleybolcu Aslı Kalaç, İstanbulludur.Filenin Sultanları arasında orta saha oyuncusu olarak yer alan Aslı Kalaç zaman zaman göze çarpan oyunculardan birisidir. A Milli Kadın Voleybol takımında girdiği her maçta gösterdiği üstün başarı ile dikkat çeken Asalı Kalaç’ın başarıları nelerdir?• 2015-2016 Cev Cup İkinciliği• 2016-2017 Sultanlar Ligi İkinciliği• 2017-2018 Cev Şampiyonlar Ligi Final Four• 2011 U16 Avrupa Şampiyonluğu• 2011 U16 Dünya Şampiyonluğu• 2011 Gençlik Olimpiyatları Üçüncülüğü• 2012 U18 Avrupa Şampiyonluğu• 2015 Bakü Avruğa Oyunları Şampiyonluğu• 2017 U23 Dünya Şampiyonluğu• 2018 Akdeniz Oyunları Üçüncülüğü• 2019 VNL Dördüncülüğü• 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına Katılma Hakkıelde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulmuştur.