Altın Neden Düştü? Altın Ne Zaman Yükselecek? İşte Altının Yükseleceği Tarih

Altın fiyatları uzun süren yükselişi sonrasında aniden düşüşe geçti. Beklenmedik düşüş pek çok yatırımcıyı derinden etkilerken çeşitli tartışmaların ortaya çıkmasına sebep oldu. Peki, birbirinden farklı tartışmalara sebep olan altın neden düşüyor? Altın ne zaman yükselecek? İşte güncel altın fiyatları



Altın Neden Düşüyor?

Altın Ne Zaman Yükselecek?



Altın fiyatlarının yeni haftaya da düşüş ile birlikte başlaması tüm hafta düşüşleri beraberinde getirdi. Dolar kurunda meydana gelen düşüş sonrasında altın fiyatlarında da gerileme meydana geldi. Uzun süre 500 TL seviyesinde bulunan altın bugün itibariye 485 TL'nin altına düştü. Alanında uzman analistler bu durumun dolardaki gerilemeden kaynaklı olduğunu söylerken önümüzdeki günlerde çeşitli beklentilerinin olduğunu belirtti. Peki,Ons altın fiyatı profesyonel bir şekilde incelendiğinde uzun süre yükseliş trendinin olmasından dolayı düşüşlerin yaşanması oldukça normaldir. 1750 dolar üzerinde kalındığı sürece yükselişi devam edeceği belirtildi. Kısa vadede düşüşler meydana gelse de uzun vadede yükselişin geleceği öngörülüyor.konusunda uzmanlar kesin bir yanıt vermese de ilerleyen dönemlerde yükselişin gelmesiyle birlikte kesin tarih belirlenecek.