USD (Alış - Satış) : 8,32 - 8,34 EURO (Alış - Satış) : 9,89 - 9,91
Ana Sayfa.
Güncel
Altın Neden Düştü? Altın Ne Zaman Yükselecek? İşte Altının Yükseleceği Tarih

Altın Neden Düştü? Altın Ne Zaman Yükselecek? İşte Altının Yükseleceği Tarih

Altın fiyatları yüksek seviyelerde uzun süre bulunmasının ardından ani bir düşüş ile sarsıldı! Ani düşüşün gelmesiyle birlikte şu an mayıs seviyesine oranla aynı seviyeye gelindiği görüldü. Binlerce altın satıcısının merak ettiği altın neden düşüyor? Sorusu ise uzmanlar tarafından cevaplandırıldı. Peki, altın neden düşüyor? Altın ne zaman yükselecek?

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 15:20
Altın Neden Düştü? Altın Ne Zaman Yükselecek? İşte Altının Yükseleceği Tarih

Altın fiyatları uzun süren yükselişi sonrasında aniden düşüşe geçti. Beklenmedik düşüş pek çok yatırımcıyı derinden etkilerken çeşitli tartışmaların ortaya çıkmasına sebep oldu. Peki, birbirinden farklı tartışmalara sebep olan altın neden düşüyor? Altın ne zaman yükselecek? İşte güncel altın fiyatları

Altın Neden Düşüyor?

Altın fiyatlarının yeni haftaya da düşüş ile birlikte başlaması tüm hafta düşüşleri beraberinde getirdi. Dolar kurunda meydana gelen düşüş sonrasında altın fiyatlarında da gerileme meydana geldi. Uzun süre 500 TL seviyesinde bulunan altın bugün itibariye 485 TL'nin altına düştü. Alanında uzman analistler bu durumun dolardaki gerilemeden kaynaklı olduğunu söylerken önümüzdeki günlerde çeşitli beklentilerinin olduğunu belirtti. Peki, altın ne zaman yükselecek?

Altın Ne Zaman Yükselecek?

Altın Ne Zaman Yükselecek?


Ons altın fiyatı profesyonel bir şekilde incelendiğinde uzun süre yükseliş trendinin olmasından dolayı düşüşlerin yaşanması oldukça normaldir. 1750 dolar üzerinde kalındığı sürece yükselişi devam edeceği belirtildi. Kısa vadede düşüşler meydana gelse de uzun vadede yükselişin geleceği öngörülüyor.

Altın Neden Düşüyor?

Altın ne zaman yükselecek konusunda uzmanlar kesin bir yanıt vermese de ilerleyen dönemlerde yükselişin gelmesiyle birlikte kesin tarih belirlenecek.

Güncel Altın FiyatlarıAltın Ne Zaman Yükselecek?Altın Neden Düşüyor?Altın Fiyatları2 Ağustos Altın Fiyatları


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı