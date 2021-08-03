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3 Ağustos Salı Yayın Akışı 3 Ağustos Salı ATV Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 3 Ağustos Salı Televizyonda Hangi Diziler Var?

3 Ağustos Salı Yayın Akışı 3 Ağustos Salı ATV Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 3 Ağustos Salı Televizyonda Hangi Diziler Var?

Televizyon ekranlarının en çok sevilen dizileri bu hafta da yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. 3 Ağustos 2021 Salı günü dizileri ekranlara gelirken seyirci nefesini tuttu! Birbirinden farklı konularda yaz dizilerinin yayınlaması ile seyirciler keyifli vakit geçiriyorlar. Peki,3 Ağustos 2021 Salı günü televizyonda hangi diziler var? 3 Ağustos Salı yayın akışı 3 Ağustos Salı ATV Kanal D Show TV Star TV Fox TV TV8 Kanal 7 yayın akışı 3 Ağustos televizyonda hangi diziler var? 3 Ağustos Salı günü yayın akışı

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 09:49
3 Ağustos Salı Yayın Akışı 3 Ağustos Salı ATV Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 3 Ağustos Salı Televizyonda Hangi Diziler Var?

Yeni bir hafta heyecanla devam ederken yaz dizileri yine sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Peki, 3 Ağustos Salı günü yayın akışı. 3 Ağustos Salı ATV Kanal D Star TV Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 yayın akışı.

3 Ağustos Salı Televizyonda Hangi Diziler Var?


Yeni bir haftanın daha heyecanla başlaması üzerine televizyon dizileri merak konusu oldu. İşte 3 Ağustos 2021 Salı günü yayın akışı!

3 Ağustos 2021 Salı ATV Yayın Akışı


08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca Trakya'da
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
22:10 Şans Kapıyı Çalınca

3 Ağustos 2021 Salı TV 8 Yayın Akışı


06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2021
13:30 Paylaş Benimle
14:30 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021

3 Ağustos 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı


08.00 Çalar Saat
11.00 Şef Akademi Doğada
13.30 Oluversin Gari
16.30 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 FOX Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam
22.30 Fulya ile Umudun Olsun

3 Ağustos 2021 Salı Show Yayın Akışı


06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet

3 Ağustos 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı


07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu

3 Ağustos 2021 Salı STAR TV Yayın Akışı


06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı

3 Ağustos 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı


06:40 Kalk Gidelim
10:20 Tozkoparan İskender
12:00 Gönül Dağı
15:35 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Düğün Dernek
22:45 Dünya Hali

İşte seyircilerin heyecanla beklediği 3 Ağustos 2021 yayın akışı!

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