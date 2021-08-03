3 Ağustos Salı Yayın Akışı 3 Ağustos Salı ATV Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 3 Ağustos Salı Televizyonda Hangi Diziler Var?

Yeni bir hafta heyecanla devam ederken yaz dizileri yine sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Peki, 3 Ağustos Salı günü yayın akışı. 3 Ağustos Salı ATV Kanal D Star TV Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 yayın akışı.





3 Ağustos Salı Televizyonda Hangi Diziler Var?



3 Ağustos 2021 Salı ATV Yayın Akışı



3 Ağustos 2021 Salı TV 8 Yayın Akışı



3 Ağustos 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı



3 Ağustos 2021 Salı Show Yayın Akışı

3 Ağustos 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı



3 Ağustos 2021 Salı STAR TV Yayın Akışı



3 Ağustos 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı



Yeni bir haftanın daha heyecanla başlaması üzerine televizyon dizileri merak konusu oldu. İşte08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Bir Zamanlar Çukurova13:00 Gün Ortası14:00 Oflu Hoca Trakya'da15:50 Kardeşlerim19:00 ATV Ana Haber20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet22:10 Şans Kapıyı Çalınca06:30 Oynat Bakalım07:15 8'de Sağlık08:30 Oynat Bakalım09:30 Masterchef Türkiye 202113:30 Paylaş Benimle14:30 Paylaş Benimle17:15 Masterchef Türkiye 202120:00 Masterchef Türkiye 202108.00 Çalar Saat11.00 Şef Akademi Doğada13.30 Oluversin Gari16.30 Fulya ile Umudun Olsun19.00 FOX Ana Haber20.00 Aşk Mantık İntikam22.30 Fulya ile Umudun Olsun06:00 Kalp Atışı08:30 Bu Sabah11:00 Yeni Gelin13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk18:45 Show Ana Haber20:00 Güldür Güldür Show23:15 Şahsiyet07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Güneşin Kızları13:00 Magazin D Yaz14:00 Küçük Ağa16:15 Camdaki Kız18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Baht Oyunu06:00 Geniş Aile07:00 Medcezir09:20 Yüksek Sosyete10:30 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın16:45 Star Market18:45 Star Haber20:00 Ada Masalı06:40 Kalk Gidelim10:20 Tozkoparan İskender12:00 Gönül Dağı15:35 Masumlar Apartmanı19:00 Ana Haber19:55 Doğrusu Ne?20:00 Düğün Dernek22:45 Dünya Haliİşte seyircilerin heyecanla beklediği