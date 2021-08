Başkan Erdoğan'dan Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde önemli açıklamalar!

Erdoğan törende bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



'Bugün sizlerle AKINCI'nın teslimatı vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Ağustos bizim tarihimizde zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikâyesinin en ön safında savunma sanayisi vardır. Tüm dünya tarafından bu başarımız kabul ediliyor.



Bu başarının arkasında 'yapamayız' diyenlerin mandacı kafaların arkasında 'en iyisini biz yaparız' diyen inanmış yürekler var. Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide en iyi 3 ülke arasına girmiştir. 10 yıl önce bize bu araçları parayla bile satmayanlar bugün Türk İHA'larını konuşuyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalar giderek derinleşiyor. Salgın hastalık ve göç durumları dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Batı son birkaç yüzyılda hak, hukuk, adalet gibi kaynakları suiistimal ediyor.



Bayraktar ailesini, başta baba Bayraktar Özdemir beyi, eşini ve evlatılarını, BAYKAR'ın fedakar çalışanlarını, AKINCI'nın üretim aşamasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.



'DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEKİ SOSYAL DÜZENSİZLİKLER GİDEREK DERİNLEŞİYOR'



Son yüz yılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız istikrar ve düzene kavuşmak şöyle dursun, daha çetin sınamalarla karşı karşıya kaldı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki sosyal düzensizlikler giderek derinleşiyor.



'VİCDANLAR BUNA NASIL SESSİZ KALABİLİR?'



Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa, vicdanlar buna nasıl sessiz kalabilir. Suriye'nin yerle bir olan şehirlerinde anne babalar enkaz yığınlarında evlatlarının cansız bedenini ararken, dünyanın geri kalanı kendi evlatlarının geleceğine nasıl bakabilir?



'KENDİNE ÇALIŞMANIN DERDİNDE OLANLAR BU TABLOYU İYİ KARŞILAMIYOR'



Türk askerinin adım attığı her toprak, Türk bayraklı İHA ve SİHA'ların havalandığı her sema huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şeyler çalmanın, hep kendine çalışmanın derdinde olanlar elbette bu tabloyu iyi karşılamıyor. Çeşitli zamanlarda PKK'yı, FETÖ'yü DEAŞ'ı YPG'yi öne sürüp ülkemizi badirelerin içinde hep bu strateji vardır.



Hem sahada, hem masada tüm bu oyunların üstesinden geldik. Türkiye'nin geçtiğimiz 19 yılda elde ettiği netice 84 milyon vatandaşımızın tamamının ortak başarısıdır.



'BİZİM BAŞKA VATANIMIZ YOK, GİDECEK BAŞKA YERİMİZ DE YOK'



Bizim başka vatanımız yok, gidecek başka yerimiz de yok. Onun için vatanımıza, devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde ve istikrar, huzur ve düzen sağlanacaksa bunun Türkiye'siz olacağı düşünülemez. Dosta güven hasma korku vermenin en başta gelen şartı da savunma sanayiinde güçlü olmaktır.



Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.



Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek.



Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor. Elbette bunlar parayı her basanın alabileceği ürünler değildir. Kararlarımızı kendi stratejik önceliklerimize göre veriyoruz. Şimdi de göklerin yeni hakimi AKINCI'yı güvenlik güçlerimizin kullanmına sürüyoruz. AKINCI'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.



Bu teknoloji ile İHA liginde ilk 3 ülke arasına girmiş olmamız yeter mi? Yetmez. Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmektir.