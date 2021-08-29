Artvin'deki Yusufeli Barajı için son harç atılıyor!

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı açılışa hazır.



Yapımına 26 Şubat 2013 tarihinde o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılarak başlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı.



275 METRELİK GÖVDE



Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan ve gövdesi 4 milyon metreküp beton dökülerek inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatına temsili son metreküp beton harcı önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak törenle dökülecek.



275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2.5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.



Türkiye'nin özkaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen ve gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olan Yusufeli Barajı'nda 4 milyon metreküp beton kullanıldı.



'ZOR ŞARTLARDA BAŞARDIK'



Barajda beton işlemlerinin tamamladığını ve dökülecek son beton için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediklerini ifade eden Limak İnşaat Altyapılar Genel Müdürü Mustafa Baştürk, '2013 yılında kazı çalışmalarıyla projeye başladık. Şu anda gövde betonunu tamamladık. Sadece bir mikserlik beton ayırarak Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla dökelim istiyoruz.



Diğer üniteleri de yaklaşık yüzde 98 mertebesinde tamamladık. İnşaat başladığından itibaren ortalama 3 bin 500 işçi ile 100 Türk mühendis çalıştı. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu arkadaşlarımızla zor şartlarda yapılan bir projenin, zor şartlarda yapılan imalatların çözümüne beraber ortak olduk ve zor şartlarda bu işi başardık' ifadelerini kullandı.



'GURUR DUYUYORUZ'



Duvar gövdesinin 36 metre konsolla durmakta olduğunu ifade eden Baştürk, 'Bu yapı bildiğimiz yapılardan zordur. Gerek döküm gerek kalıp üretimi ve çözümü manasında üreterek yaptık. Bunun için de gurur duyuyoruz.



Arkadaşlarımız 275 metre yüksekliğinde, konsol ve altı boş bir yerin üstünde çalıştılar. Büyük işler başardık. Bu baraj, kendi kategorisinde dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin en yüksek barajı. Baraj kapsamında toplam 72 kilometre yol ve bunun 57 kilometresi tünel olarak yaptık' diye konuştu.



BİR BEBEK GİBİ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BÜYÜDÜ



İnşaat Mühendisi Nihan Akkaya ise, 'Proje kapsamında 20 kadın mühendis olarak görev almaktayız, her birimin içindeyiz. Bundan da ayrı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Beton döküldüğü ilk gün de buradaydık, beton bitti yine buradayız.



Başından sonuna kadar burada olmak çok güzel bir duygu. Baraj gövdesi bir bebek gibi gözümüzün önünde büyüdü. Her adımını tek tek gözlemleme şansımız oldu. Bu da büyük bir şanstı bizim için' dedi.