THY uçağında doğum! Tahliye uçuşunda bir Afgan kız çocuğu dünyaya geldi

Ülkelerinde oluşan güvensiz ortam ve hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle Afgan vatandaşları farklı ülkelerde yeni bir gelecek için umut yolculuklarına çıkıyor.



Türk Hava Yolları'nın Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği tahliye uçuşunda seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori (26) 10 bin metre yükseklikte doğum yaparak gökyüzünde yeni bir yaşamı kucağına aldı.



Türk Hava Yolları kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum Türkiye saati ile 04:00 civarında ve Kuveyt hava sahası üzerinde gerçekleşti.



Hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı.





ADINI 'HAVVA' KOYDULAR



Uçakta doktorun bulunmaması nedeniyle kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat (30 )ve anne Soman Noori üçüncü çocuklarının ismini Havva koydu.



KUVEYT'TEN BİRMİNGHAM'A



Tedbiren Kuveyt'e inen uçak gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle birlikte Birmingham seyahatini sürdürdü ve uçuş güvenli şekilde tamamlandı.