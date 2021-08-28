Taliban duyurdu: Kabil Havalimanı'nın kontrolünü ele almaya hazırız!

Üst düzey Taliban yetkilileri, Taliban’ın ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın kontrolünü ele almaya hazır olduğunu açıkladı.



ABD’nin Afganistan'dan tamamen çekilmesine sayılı günler kaldı. Üst düzey Taliban yetkilileri, Taliban’ın ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın kontrolünü ele almaya hazır olduğunu açıkladı.



Yetkililer, ABD güçlerinin kaldığı küçük bir alan dışında Taliban’ın havalimanının çoğunu ele geçirdiğini belirterek, Taliban’ın tam kontrolü ele almaya hazır olduğunu belirterek, "Bu sadece biraz daha zaman meselesi" dedi.



Yetkililer, "Amerikalılar ayrılır ayrılmaz bize sinyali vermeleri gerekiyor ve sonra biz devralacağız" ifadelerini kullanarak, "Bu, bu hafta sonu yapılabilir" dedi.



Taliban'ın resmi sözcülerinden ise konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

