USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Güncel
Balıkesir'de ormanlara giriş yasağı 1 Ekim'e uzatıldı

Balıkesir'de ormanlara giriş yasağı 1 Ekim'e uzatıldı

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarının ardından birçok ilde ormanlara giriş yasaklanmıştı. Balıkesir'de yangın riskine karşı 31 Ağustos'a kadar olan ormanlara giriş yasağı 1 Ekim tarihine uzatıldı.

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 19:41
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 19:46
Balıkesir'de ormanlara giriş yasağı 1 Ekim'e uzatıldı

Balıkesir'de il genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirlerin süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Temmuz ve 2 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle mevsimsel ve insani faktörlere bağlı orman yangını riski göz önünde bulundurularak bazı kısıtlamaların getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının devam etmesi, kentteki geniş orman varlığı ve diğer hususlar değerlendirilerek tedbirlerin sürdürülmesinin gerekli görüldüğü belirtildi.

Buna göre, bütün orman alanlarına giriş ve çıkış yasağının, anız ve bitki örtüsü yakılmasının, düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yakıcı madde kullanılmasının, il genelindeki bütün mesire yerleri, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parklardaki tüm alanlarda mangal, semaver, kamp ateşi, piknik ateşi ve kontrollü ateş yakılmasının yasaklanmasına ilişkin uygulamanın 1 Ekim'e kadar sürdürülmesine karar verildiği kaydedildi.

İl genelindeki bütün ormanlık alanlarda ve çevresinde drone, İHA ve benzeri hava araçlarının uçurulmasının da süresiz yasaklandığı bildirildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement