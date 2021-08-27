28 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı 28 7 Ağustos Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 28 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı

Türkiye'de en sevilen kanallarında yeni bir yayın günü daha başladı. Haftanın altıncı gününde ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircisiyle buluşacak. Peki, 28 Ağustos 2021 Cumartesi hangi diziler var? Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 28 Ağustos Televizyonda Ne var? İşte 28 Ağustos Perşembe yayın akışı…





ATV 28 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



KANAL D 28 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



STAR TV 28 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



FOX TV 28 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



TRT 1 28 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



TV8 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



Show TV 28 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı



Kanal 7 28 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı



08:00 Şans Kapıyı Çalınca10:30 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor12:20 Kalp Yarası16:05 Kalp Yarası18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber20:00 Kim Milyoner Olmak İster• 08:30 Konuştukça• 09:45 Magazin D Cumartesi• 13:00 Baht Oyunu• 15:45 Karayip Korsanları• 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu• 20:00 Chripstopher Robin• 22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 2• 09.00 Çizgi Film Kuşağı• 09:30 Yüksek Sosyete• 10:30 Erkenci Kuş• 13:30 Aramızda Kalsın• 15:30 Ada Masalı• 19:00 Star Haber• 20:00 Star Market• 23:45 Ada Masalı• 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu• 11:15 Bay Yanlıiş• 13:45 Şevkat Yerimdar• 15:45 Son Yaz• 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu• 20:00 Yüz Numaralı Adam• 22:00 Şef Akademi• 05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı• 05:35 İmparatoriçe Ki• 08:05 Yeşil Deniz• 10:55 Yedi Numara• 12:05 Dünya Hali (Altyazılı)• 15:55 Seneye Bu Zamanlar• 17:45 Yıldızların Yolu• 19:00 Ana Haber (Canlı)• 20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike 3' (Altyazılı)• 22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)• 08:30 Paylaş Benimle• 10:30 Süper 1 Takım• 10:45 Masterchef Türkiye• 13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye• 16:15 Arif v 216• 18:45 Masterchef Türkiye• 20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj• 06:00 Kalp Atışı• 10:00 Cumartesi Sürprizi• 13:00 Bir Şansım Olsa• 14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım• 16:30 Sakar Şakir• 18:45 Hafta Sonu Ana Haber• 20:00 Güldür Güldür Show• 06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu• 08:00 Ece ile Neşe• 10:00 Bir Dalda İki Kiraz• 12:00 Gündüz Gece• 13:30 Aşk Bir Rüya• 15:15 Dünyanın Tadı• 16:00 Can Yoldaşım• 18:00 Hafta Sonu Haberleri• 19:00 Baş Tacım• 21:30 Diriliş Ertuğrulİşte seyirci tarafından heyecanla beklenen...