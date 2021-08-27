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28 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı 28 7 Ağustos Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 28 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı

28 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı 28 7 Ağustos Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 28 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı

Türkiye’nin en çok tercih edilen kanallarında bir hafta daha sona erdi. Seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki, 28 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 28 Ağustos Televizyonda Ne var?

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:34
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:38
28 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı 28 7 Ağustos Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 28 Ağustos Cumartesi Yayın Akışı

Türkiye'de en sevilen kanallarında yeni bir yayın günü daha başladı. Haftanın altıncı gününde ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircisiyle buluşacak. Peki, 28 Ağustos 2021 Cumartesi hangi diziler var? Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 28 Ağustos Televizyonda Ne var? İşte 28 Ağustos Perşembe yayın akışı

ATV 28 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


08:00 Şans Kapıyı Çalınca

10:30 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

12:20 Kalp Yarası

16:05 Kalp Yarası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster



KANAL D 28 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 08:30 Konuştukça

• 09:45 Magazin D Cumartesi

• 13:00 Baht Oyunu

• 15:45 Karayip Korsanları

• 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

• 20:00 Chripstopher Robin

• 22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 2

STAR TV 28 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 09.00 Çizgi Film Kuşağı

• 09:30 Yüksek Sosyete

• 10:30 Erkenci Kuş

• 13:30 Aramızda Kalsın

• 15:30 Ada Masalı

• 19:00 Star Haber

• 20:00 Star Market

• 23:45 Ada Masalı

FOX TV 28 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

• 11:15 Bay Yanlıiş

• 13:45 Şevkat Yerimdar

• 15:45 Son Yaz

• 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

• 20:00 Yüz Numaralı Adam

• 22:00 Şef Akademi

TRT 1 28 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

• 05:35 İmparatoriçe Ki

• 08:05 Yeşil Deniz

• 10:55 Yedi Numara

• 12:05 Dünya Hali (Altyazılı)

• 15:55 Seneye Bu Zamanlar

• 17:45 Yıldızların Yolu

• 19:00 Ana Haber (Canlı)

• 20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike 3' (Altyazılı)

• 22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

TV8 7 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 08:30 Paylaş Benimle

• 10:30 Süper 1 Takım

• 10:45 Masterchef Türkiye

• 13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye

• 16:15 Arif v 216

• 18:45 Masterchef Türkiye

• 20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj

Show TV 28 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı


• 06:00 Kalp Atışı

• 10:00 Cumartesi Sürprizi

• 13:00 Bir Şansım Olsa

• 14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

• 16:30 Sakar Şakir

• 18:45 Hafta Sonu Ana Haber

• 20:00 Güldür Güldür Show

Kanal 7 28 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı


• 06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

• 08:00 Ece ile Neşe

• 10:00 Bir Dalda İki Kiraz

• 12:00 Gündüz Gece

• 13:30 Aşk Bir Rüya

• 15:15 Dünyanın Tadı

• 16:00 Can Yoldaşım

• 18:00 Hafta Sonu Haberleri

• 19:00 Baş Tacım

• 21:30 Diriliş Ertuğrul

İşte seyirci tarafından heyecanla beklenen 28 Ağustos Cumartesi yayın akışı...

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