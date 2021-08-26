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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi verdi: İlk kez alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi verdi: İlk kez alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika müjdesi geldi. Bakan Mahmut Özer, 260 fizyoterapist alınacağını açıkladı. Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili, "81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak." dedi. İşte son dakika 260 fizyoterapist alımı haberinin detayları...

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 11:06
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 11:10
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi verdi: İlk kez alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den istihdam müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını bildirdi.

TÜM İLLERE SAĞLANDI

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti.

Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili şunları kaydetti:

'Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız.'

'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM'larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.'


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