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Türkiye Çekya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Çekya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Türkiye Çekya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Çekya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası 8’li finallerine günler kaldı! 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan büyük bir üzüntüyle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda tarih yazdı. 5 maçtan beşini de kazanarak D grubunu zirvede tamamlaya Filenin Sultanları bir üst tura yükselme şansını elde etti. Peki, Türkiye’nin 8’li finallerde ilk karşılaşması olacak olan Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Çekya voleybol maçı saat kaçta? İşte Türkiye Çekya voleybol maçının detayları…

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:35
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:39
Türkiye Çekya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Çekya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın 8'li finallerine gelindi. A Milli Kadın Voleybol takımı yeni bir tarihe imza atmak için Çekya ile 8'li finallere çıkacak. Peki, 8'li grubu maçlarının sonuncusu olan Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Çekya Voleybol Maçı Ne Zaman?


Milyonlarca voleybol seyircisinin D grubu final maçının ardından Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? sorusunu gündeme getirmesi üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan cevap gecikmedi! Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre heyecanla beklenen Türkiye Çekya maçı 29 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.



Türkiye Çekya Voleybol Maçı Saat Kaçta?


29 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye Çekya voleybol maçının saat kaçta oynanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.

Türkiye Çekya Voleybol Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?


Filenin Sultanları'nın heyecanla beklenen Türkiye Çekya mücadelesi 29 Ağustos Pazar günü saat ekranlara gelecek. Pazar günü oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunu araştırıyor. Türkiye Çekya voleybol maçı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak.


A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu Nasıl?



İşte seyircilerin heyecanla beklediği A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu;

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç



Türkiye Voleybol Federasyonu'nun gerçekleştirdiği açıklamaya göre Türkiye Çekya maçı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında yayınlanacak.

Türkiye Çekya Voleybol Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?Türkiye Çekya Voleybol Maçı Ne Zaman?Türkiye Çekya Voleybol Maçı Saat Kaçta?


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