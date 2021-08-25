Türkiye Çekya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Çekya Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın 8'li finallerine gelindi. A Milli Kadın Voleybol takımı yeni bir tarihe imza atmak için Çekya ile 8'li finallere çıkacak. Peki, 8'li grubu maçlarının sonuncusu olan Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?





Türkiye Çekya Voleybol Maçı Ne Zaman?



Türkiye Çekya Voleybol Maçı Saat Kaçta?



Türkiye Çekya Voleybol Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?





A Milli Kadın Voleybol Takımı Kadrosu Nasıl?

Milyonlarca voleybol seyircisinin D grubu final maçının ardındansorusunu gündeme getirmesi üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan cevap gecikmedi! Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre heyecanla beklenen Türkiye Çekya maçı 29 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.29 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye Çekya voleybol maçının saat kaçta oynanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.Filenin Sultanları'nın heyecanla beklenen Türkiye Çekya mücadelesi 29 Ağustos Pazar günü saat ekranlara gelecek. Pazar günü oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyircilerSorusunu araştırıyor. Türkiye Çekya voleybol maçı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak.İşte seyircilerin heyecanla beklediğPasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz BaşkırLibero: Simge Aköz, Ayça AykaçTürkiye Voleybol Federasyonu'nun gerçekleştirdiği açıklamaya göre Türkiye Çekya maçı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında yayınlanacak.