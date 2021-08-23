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Aslı Kalaç Kimdir? Aslı Kalaç Kaç Yaşında Nereli?

Aslı Kalaç Kimdir? Aslı Kalaç Kaç Yaşında Nereli?

A Milli Kadın Voleybol takımının önemli isimleri arasında yer alan Aslı Kalaç son dönemin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Başarılı performansı ile adından söz ettiren Aslı Kalaç kimdir? Aslı Kalaç kaç yaşında? Aslı Kalaç’ın boyu kaç? İşte Aslı Kalaç’ın biyografisi…

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:18
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:21
Aslı Kalaç Kimdir? Aslı Kalaç Kaç Yaşında Nereli?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerinde toplayan Aslı Kalaç, Türkiye'de ve dünyada başarısı ile ilgi odağı olmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol takımında gösterdiği üstün başarı ile adından söz ettiren Aslı Kalaç, günümüzde Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ediyor. Romanya, İsveç, Hollanda ve Finlandiya maçlarındaki performansı sonrasında pek çok seyirci Aslı Kalaç kimdir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Aslı Kalaç hakkında merak edilenler…

Aslı Kalaç Kimdir?


13 Aralık 1995 yılında dünyaya gelen Aslı Kalaç, voleybol kariyerine 2005 yılında başlamıştır. Kısa süre içerisinde farklı takımlarda rol alarak başarısını kanıtlayan Aslı Kalaç, günümüzde ise A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda ülkemizi temsil etmektedir. Voleybol kariyerine 1. Lig takımları arasında yer alan Yeşilyurt’ta başlayan Aslı Kalaç, Yeşilyurt’un ardından Galatsaray’a transfer olmuştur. 7 yılını Galatasaray’da geçirdikten sonra Türk Hava Yolları ile anlaşmıştır. Peki, performansı ile dikkat çeken Aslı Kalaç kaç yaşında?

Aslı Kalaç Kaç Yaşında?


13 Aralık 1995 yılında dünyaya gelen Aslı Kalaç, 25 yaşındadır.



Aslı Kalaç’ın Başarıları Nelerdir?


Filenin Sultanları arasında orta saha oyuncusu olarak yer alan Aslı Kalaç zaman zaman göze çarpan oyunculardan birisidir. A Milli Kadın Voleybol takımında girdiği her maçta gösterdiği üstün başarı ile dikkat çeken Aslı Kalaç’ın başarıları nelerdir?

Aslı Kalaç’ın Başarıları Nelerdir?


İşte A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Aslı Kalaç’ın başarıları;

Aslı Kalaç’ın Kulup Takımı Başarıları Nelerdir?


Galatasaray

2015-2016 Cev Cup İkinciliği

2016-2017 Sultanlar Ligi İkinciliği

2017-2018 Cev Şampiyonlar Ligi Final Four

Aslı Kalaç’ın Milli Takım Başarıları Nelerdir?

2011 U16 Avrupa Şampiyonluğu

2011 U16 Dünya Şampiyonluğu

2011 Gençlik Olimpiyatları Üçüncülüğü

2012 U18 Avrupa Şampiyonluğu

2015 Bakü Avruğa Oyunları Şampiyonluğu

2017 U23 Dünya Şampiyonluğu

2018 Akdeniz Oyunları Üçüncülüğü

2019 VNL Dördüncülüğü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına Katılma Hakkı



İşte Filenin Sultanları’nın başarılı ismi Aslı Kalaç’ın biyografisi

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