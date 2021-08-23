Aslı Kalaç Kimdir? Aslı Kalaç Kaç Yaşında Nereli?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerinde toplayan Aslı Kalaç, Türkiye'de ve dünyada başarısı ile ilgi odağı olmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol takımında gösterdiği üstün başarı ile adından söz ettiren Aslı Kalaç, günümüzde Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ediyor. Romanya, İsveç, Hollanda ve Finlandiya maçlarındaki performansı sonrasında pek çok seyirci Aslı Kalaç kimdir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Aslı Kalaç hakkında merak edilenler…





Aslı Kalaç Kimdir?



Aslı Kalaç Kaç Yaşında?



Aslı Kalaç’ın Başarıları Nelerdir?



Aslı Kalaç’ın Başarıları Nelerdir?



Aslı Kalaç’ın Kulup Takımı Başarıları Nelerdir?



13 Aralık 1995 yılında dünyaya gelen Aslı Kalaç, voleybol kariyerine 2005 yılında başlamıştır. Kısa süre içerisinde farklı takımlarda rol alarak başarısını kanıtlayan Aslı Kalaç, günümüzde ise A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda ülkemizi temsil etmektedir. Voleybol kariyerine 1. Lig takımları arasında yer alan Yeşilyurt’ta başlayan Aslı Kalaç, Yeşilyurt’un ardından Galatsaray’a transfer olmuştur. 7 yılını Galatasaray’da geçirdikten sonra Türk Hava Yolları ile anlaşmıştır. Peki, performansı ile dikkat çeken13 Aralık 1995 yılında dünyaya gelen Aslı Kalaç, 25 yaşındadır.Filenin Sultanları arasında orta saha oyuncusu olarak yer alan Aslı Kalaç zaman zaman göze çarpan oyunculardan birisidir. A Milli Kadın Voleybol takımında girdiği her maçta gösterdiği üstün başarı ile dikkat çekenİşte A Milli Voleybol Takımı oyuncusuGalatasaray2015-2016 Cev Cup İkinciliği2016-2017 Sultanlar Ligi İkinciliği2017-2018 Cev Şampiyonlar Ligi Final FourAslı Kalaç’ın Milli Takım Başarıları Nelerdir?2011 U16 Avrupa Şampiyonluğu2011 U16 Dünya Şampiyonluğu2011 Gençlik Olimpiyatları Üçüncülüğü2012 U18 Avrupa Şampiyonluğu2015 Bakü Avruğa Oyunları Şampiyonluğu2017 U23 Dünya Şampiyonluğu2018 Akdeniz Oyunları Üçüncülüğü2019 VNL Dördüncülüğü2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına Katılma Hakkıİşte Filenin Sultanları’nın başarılı ismi