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25 Ağustos ŞOK Kataloğu ŞOK 'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Çarşamba Nelerde İndirim Var? ŞOK 25 Ağustos kataloğunda ne var? 25 Ağustos ŞOK Aktüel

25 Ağustos ŞOK Kataloğu ŞOK 'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Çarşamba Nelerde İndirim Var? ŞOK 25 Ağustos kataloğunda ne var? 25 Ağustos ŞOK Aktüel

İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen müşteriler için ŞOK 25 Ağustos 2021 kataloğu yayınlandı! Onlarca indirimli ürünün satışa sunulduğu ŞOK 25 Ağustos kataloğunda bu Çarşamba birbirinden avantajlı ürünler bulunuyor. Haftanın ŞOK kataloğuna bakıldığı zaman bu hafta mutfak ürünlerinden küçük ev aletlerine, koltuktan şifonyere birbirinden farklı ürünler satışa sunuluyor. Peki, 25 Ağustos ŞOK Kataloğunda neler indirimde ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta bu çarşamba nelerde İndirim var? ŞOK 25 Ağustos kataloğunda ne var? 25 Ağustos ŞOK aktüel ürünleri

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:33
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:36
25 Ağustos ŞOK Kataloğu ŞOK 'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Çarşamba Nelerde İndirim Var? ŞOK 25 Ağustos kataloğunda ne var? 25 Ağustos ŞOK Aktüel

25 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim takipçileriyle paylaşıldı! Mutfak ürünlerinin ağırlıkta olduğu aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı pek çok indirimi ürüne yer veriliyor. Peki, ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta bu çarşamba Nelerde İndirim Var? 25 Ağustos ŞOK Kataloğunda Nelerde İndirim Var?




Şok 25 Ağustos kataloğunda; 3'lü Alpina Cam Ankastre Set 1.349 TL
Kumsal Kek Kalıbı Çeşitleri 26,95 TL
Motte Termostatlı Midi Fırın 239 TL
Su Arıtma Cihazı 499 TL
Kütük Desenli Silindir Puf 149 TL
Kobalt Tekli Koltuk 349 TL
4 Çekmeceli Şifonyer Komodin 399 TL





380 cc Paşabahçe Summer Creative Mini Bardak 4,99 TL
1260 cc Paşabahçe Summer Creative Silikon Kapaklı Karaf 19,95 TL
2'li Marine Tabak 9,99 TL
Midi Borcam Çeşitleri 14,95 TL
4'lü Titiz Dondurma Kabı 10,99 TL
Titiz Snowy Dondurma Kalıbı 6,99 TL
250 cc Renga Cam Yağlık 7,99 TL
Kapaklı Miker Kabı 6,99 TL
Luminarc Carine Oval Fırın Kase 9,99 TL
1350 ml Pasta - Kek Hazırlama Kabı 4,99 TL
Bee Home Büyük Dikdörtgen Bölmeli Saklama Kabı 4,99 TL



50x70 cm Yastık Koruyucu 7,99 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL
Wedding Nevresim Takımı 249 TL
Keçeli Ütü Masası Kılıfı 11,95 TL
3'lü Saçaklı Kurulama Bezi 9,99 TL
40x40 cm ebatında Kırlent Kılıfı 5,99 TL
Kadın Tokalı Terlik 17,95 TL
Erkek Terlik 13,95 TL
Gezer Kadın Terlik Çeşitleri 13,95 TL
Chantale Kadın - Erkek Bambu Çorap 3,99 TL

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 650 gramlık Ülker Çokokrem fiyatı ise 18 TL olarak karşımıza çıkıyor. 25 Ağustos ŞOK kataloğunda yer alan ürünlere tüm ŞOK mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Şok'a Bu Hafta Neler Gelecek?Şok 25 Ağustos Kataloğu Yayınlandı Mı?Şok 25 Ağustos KataloğuŞok'ta Bu Hafta Neler Var


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