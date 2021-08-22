Rüyada Aldatıldığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Aldatıldığını Görmenin Tabiri

İnsanların nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında rehberlik eden rüyalar kimi zaman çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Bu sebeple görülen rüyaların not alınması ve anlamlarının araştırılması son derece önemlidir. Bireyin hayata dair düşüncelerinin değişmesine etki eden rüya tabirleri arasında en çok araştırılan ise ‘rüyada aldatıldığını görmek ne anlama gelir?' rüyasıdır. Pek çok kişinin sıklıkla gördüğü bu rüya, rüyanın içindeki diğer sembollere, renklere, nesne ve olaylara göre farklı şekillerde yorumlanabilir. Bu sebeple rüyayı bütüncül bir şekilde araştırmak son derece önemlidir. Peki, rüyada aldatıldığını görmek ne anlama gelir?





RÜYADA ALDATILDIĞINI GÖRMEK



Rüyada Aldatılmak



Rüyada Sevgilinin Aldattığını





Rüyada Eşinin Aldattığını Görmek

Rüyada Aldatırken Yakalanmak



Rüyada aldatılmak, rüyayı gören kişinin şans ve kısmetinin yerine geleceğinin işaretidir. Kişinin şansı bir süreç içerisine gireceğinin habercisi olan bu rüya hayırlı kazanç kapılarının olacağına da yorumlanmaktadır. Mutluluğun işareti olan bu rüya yeni başlangıçlara işaret eder.Rüyada aldatıldığını gören kişi kısa süre içerisinde yeni başlangıçlar yaparak evlenme kararı alacaktır. Rüya sahibinin mutlu olacağının habercisi olanaslında gerçek hayatın tam tersi olan yorumlanır. Rüyada aldatıldığını gören kişi gerçek hayatta yaşadığı birlikteliğinde çok mutlu olacaktır., rüya sahibinin gerçek yaşamında mutlu olacağı haberler alacağının işaretidir. Bir başka rüya tabirine göre sıkıntıdan sonra gelen ferahlığa, isteklerine kavuşmaya işaret etmektedir. Bazı rüya yorumcuları ise bu rüyayı, rüya sahibinin sevgilisini ihmal ettiği şeklinde yorumlamaktadır.Rüyada eşini aldattığını görmek, evli kişiler için eşinden sakladığı bir sırrın bulunduğuna delalet eder. Bu rüyayı gören kişi eşinden sır saklamamalı ve sakladığı sırları eşi ile paylaşmalıdır. İleride büyük problemlerin çıkabileceğinin habercisi ola bu rüya uyarı niteliğindedir.kişinin dünya hayatında birçok hata yaptığının ve bu hataları yapmaya devam ederse yakalanacağının habercisidir. Bu rüyayı gören kişinin onaylanmayan hareketleri ortaya çıkar.farklı rüya tabirlerine göre bu şekilde yorumlanmıştır.