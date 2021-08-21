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İBB hukuk tanımadı! 'Durdurma' kararına rağmen yıkıma devam ediyorlar...

İBB hukuk tanımadı! 'Durdurma' kararına rağmen yıkıma devam ediyorlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nın yıkımı mahkemenin 'durdurma' kararına rağmen sürüyor. İBB'ye vatandaşlar yıkım nedeniyle büyük tepki göstermiş, mahkemenin kararı ile sevinç yaşamıştı.

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:02
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:04
İBB hukuk tanımadı! 'Durdurma' kararına rağmen yıkıma devam ediyorlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm gerekçesiyle Eyüpsultan'a bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nın yıkımına karar verildi. Mahallelerinde bulunan parkın yıkılmaması için çadır kurarak nöbet tutan vatandaşlar, İBB tarafından önceki gün gerçekleştirilen yıkıma büyük tepki gösterdi

İBB İstanbul Eyüpsultan'da mahkeme kararına rağmen yıkıma devam ediyor!

MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI

Eyüpsultan Yeşilpınar'da oturan vatandaşlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Gençlik Parkı' isimli park alanının bulunduğu yere verilen yapı ruhsatlarının ve bu ruhsata dayanarak verilen park alanının yıkım kararına itiraz etti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yapılan suç duyurusunda; parkın mahalleye fayda sağladığı, tesis edilen işlemlerin idari işlemlerin idari işlemin unsurları olan sebep, amaç yönünden hukuka aykırı aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istendi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkımının durdurulmasına yönelik karar aldı.

İBB HUKUK TANIMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararını tanımadı. İBB'nin şantiyeden araçları çekmesi beklenirken, sabah saatlerinde yıkım işlemleri hız kesmeden sürdü.

İBB'nin yıkım çalışmalarını sürdürmesi, hukuku tanımaması vatandaşların tepkisini çekiyor.

İŞTE MAHKEME KARARI





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