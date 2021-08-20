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Kadınlarda Kısırlık Belirtileri Nelerdir? Kadınlarda Kısırlığın Nedenleri ve Tedavisi

Kadınlarda Kısırlık Belirtileri Nelerdir? Kadınlarda Kısırlığın Nedenleri ve Tedavisi

Kısırlık, tüm dünyada her geçen gün artan sağlı problemlerinden birisidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre bir yıllık süre içerisinde düzenli ve korunmasız bir şekilde ilişkiye giren ancak hamile kalamayan kadınlar kısırlık riski ile karşı karşıyadır. Kadınlarda kısırlık probleminin her geçen gün yaygın hale gelmesi ise kadınlarda kısırlık belirtileri nelerdir? sorusunu gündeme getirmektedir. Uzun süre gebe kalamayan kadınların araştırdığı bu sağlık problemini anlamanın pek çok yolu var. Peki, kadınlarda kısırlık belirtileri nelerdir? İşte kadınlarda kısırlığın nedenleri ve tedavisi…

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:36
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:40
Kadınlarda Kısırlık Belirtileri Nelerdir? Kadınlarda Kısırlığın Nedenleri ve Tedavisi

Kısırlık, dünya üzerinde iki insanı aynı anda etkileyen tek hastalıktır. Bireylerin üreme sağlığının bozulmasıyla ortaya çıkan ve bebek sahibi olmalarını etkileyen kısırlık, tedavi edilemediği durumlarda ciddi problemlere sebep olabilir. Özellikle son yıllarda çeşitli faktörlere bağlı olarak artış göstermesi sebebiyle pek çok insan kısırlık nedir? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, insan sağlığını ve üreme sistemlerini derinden etkileyen kadınlarda kısırlık belirtileri nelerdir? 

Kadınlarda Kısırlık Belirtileri Nelerdir?


Kısırlık, bir diğer adı ile infertilite çiftlerin düzenli ve korunmasız bir şekilde ilişkiye girmelerine rağmen çocuk sahibi olamama durumudur. Ancak 35 yaş altı kişilerde bu durumda kısırlık şüphesi olurken 35 yaş üstü bireylerde ise esas sebebi anlayabilmek adına gerekli tetkikler gerçekleştirilmelidir.



Üreme çağındaki her 100 çiftten 10 çiftte kısırlık görülebilir. Yaş ilerledikçe görülme olasılığı artan kısırlık üreme sistemi problemlerinden birisidir. Tek bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi birden fazla faktörün birleşmesiyle de ortaya çıkabilir. Özellikle kadınlarda kısırlık, üreme sisteminin vücudun üreme işlevinde aksaklıklara yol açmaktadır. Kısırlık şüphesi ile karşı karşıya kalan pek çok kadın ise kadınlarda kısırlık belirtileri nelerdir? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kadınlarda kısırlık belirtileri nelerdir?


• Kadın tarafından sağlıklı yumurta üretimi

• Erkek tarafından kaliteli sperm üretimi

• Spermin yumurtaya ulaşmasını sağlayan sağlıklı fallop tüpleri

• Spermin yumurtayı döllemesi

• Döllenmiş yumurtanın rahimde içinde tutunabilmesi

• Yeterli embriyo kalitesi

Kadınlarda Kısırlık Nedenleri Nelerdir?




Kısırlık, çiftlerde kadın ya da erkekten kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Fakat gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar kısırlığın insanlarda %15 civarında bulunduğunu gösteriyor. Genellikle düzenli olarak ilişkiye girmesine rağmen gebe kalamayan çiftler kadınlarda kısırlık nedenleri nelerdir? sorusunun cevabını araştırıyor. Alanında uzman doktorlar bu konuda kadınlarda yaşın, doğurganlık seviyesinin, yumurta kalitesinin, jinekolojik hastalıkların kadınlarda kısırlığa sebep olduğunu belirtmektedir.

Kadınlarda kısırlık nedenleri;

Tüplerde gerçekleşen problem veya tıkanıklık

Düzensiz adet süreci

Azalmış yumurtalık rezervi

Fallop tüplerinde tıkanıklık

Geçmiş enfeksiyonlar ya da karın içi operasyonlar

Endometriozis

Yumurtlama bozuklukları

Yüksek prolaktin seviyesi

Polikistik Over Sendromu

Erken menopoz

Rahim Miyomları

Karın İçi Yapışıklık

Tiroid Problemleri

Kanser öyküsü ve kanser tedavisi

Aşırı kafein tüketimi

Obezite

Aşırı sigara ve alkol tüketimi

Kısırlık Tedavisi Nasıldır?


Tüp bebek, en sık kullanılan kısırlık tedavisidir. Doğal yollarla gebe kalamayan çiftler kısırlık tedavisi nasıldır? Araştırması yaparken karşılarına ilk olarak tüp bebek tedavisi çıkar. Ancak tüp bebek tedavisinin yanı sıra kullanılan yöntemler de vardır. Kısırlık tedavisi süresinde hangi yöntemin kullanılacağı ise doktor kontrolünde seçilmektedir. Çiftlerin yaşı, geçmiş gebelik hikayesi, ne kadar süredir hamile kalınamadığı gibi çeşitli faktörler kısırlık tedavisinin seçilmesinde etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra kadının fallop tüplerinin durumu ve yumurta kalitesi de kısırlık tedavisinin belirlenmesinde önemlidir.



Kısırlık belirtileri görülmesi durumunda tedavi sürecinin erken başlatılması için zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. Erken başlayan kısırlık tedavilerinde gebe kalma olasılığında artış görülmüştür.

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