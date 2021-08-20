Kadınlarda Kısırlık Belirtileri Nelerdir? Kadınlarda Kısırlığın Nedenleri ve Tedavisi

Kısırlık, dünya üzerinde iki insanı aynı anda etkileyen tek hastalıktır. Bireylerin üreme sağlığının bozulmasıyla ortaya çıkan ve bebek sahibi olmalarını etkileyen kısırlık, tedavi edilemediği durumlarda ciddi problemlere sebep olabilir. Özellikle son yıllarda çeşitli faktörlere bağlı olarak artış göstermesi sebebiyle pek çok insan kısırlık nedir? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, insan sağlığını ve üreme sistemlerini derinden etkileyen kadınlarda kısırlık belirtileri nelerdir?





Kadınlarda Kısırlık Belirtileri Nelerdir?



Kadınlarda Kısırlık Nedenleri Nelerdir?



Kısırlık Tedavisi Nasıldır?



Kısırlık, bir diğer adı ile infertilite çiftlerin düzenli ve korunmasız bir şekilde ilişkiye girmelerine rağmen çocuk sahibi olamama durumudur. Ancak 35 yaş altı kişilerde bu durumda kısırlık şüphesi olurken 35 yaş üstü bireylerde ise esas sebebi anlayabilmek adına gerekli tetkikler gerçekleştirilmelidir.Üreme çağındaki her 100 çiftten 10 çiftte kısırlık görülebilir. Yaş ilerledikçe görülme olasılığı artan kısırlık üreme sistemi problemlerinden birisidir. Tek bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi birden fazla faktörün birleşmesiyle de ortaya çıkabilir. Özellikle kadınlarda kısırlık, üreme sisteminin vücudun üreme işlevinde aksaklıklara yol açmaktadır. Kısırlık şüphesi ile karşı karşıya kalan pek çok kadın ise kadınlarda kısırlık belirtileri nelerdir? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki,• Kadın tarafından sağlıklı yumurta üretimi• Erkek tarafından kaliteli sperm üretimi• Spermin yumurtaya ulaşmasını sağlayan sağlıklı fallop tüpleri• Spermin yumurtayı döllemesi• Döllenmiş yumurtanın rahimde içinde tutunabilmesi• Yeterli embriyo kalitesiKısırlık, çiftlerde kadın ya da erkekten kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Fakat gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar kısırlığın insanlarda %15 civarında bulunduğunu gösteriyor. Genellikle düzenli olarak ilişkiye girmesine rağmen gebe kalamayan çiftler kadınlardasorusunun cevabını araştırıyor. Alanında uzman doktorlar bu konuda kadınlarda yaşın, doğurganlık seviyesinin, yumurta kalitesinin, jinekolojik hastalıkların kadınlarda kısırlığa sebep olduğunu belirtmektedir.Tüplerde gerçekleşen problem veya tıkanıklıkDüzensiz adet süreciAzalmış yumurtalık rezerviFallop tüplerinde tıkanıklıkGeçmiş enfeksiyonlar ya da karın içi operasyonlarEndometriozisYumurtlama bozukluklarıYüksek prolaktin seviyesiPolikistik Over SendromuErken menopozRahim MiyomlarıKarın İçi YapışıklıkTiroid ProblemleriKanser öyküsü ve kanser tedavisiAşırı kafein tüketimiObeziteAşırı sigara ve alkol tüketimiTüp bebek, en sık kullanılan kısırlık tedavisidir. Doğal yollarla gebe kalamayan çiftlerAraştırması yaparken karşılarına ilk olarak tüp bebek tedavisi çıkar. Ancak tüp bebek tedavisinin yanı sıra kullanılan yöntemler de vardır. Kısırlık tedavisi süresinde hangi yöntemin kullanılacağı ise doktor kontrolünde seçilmektedir. Çiftlerin yaşı, geçmiş gebelik hikayesi, ne kadar süredir hamile kalınamadığı gibi çeşitli faktörler kısırlık tedavisinin seçilmesinde etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra kadının fallop tüplerinin durumu ve yumurta kalitesi de kısırlık tedavisinin belirlenmesinde önemlidir.görülmesi durumunda tedavi sürecinin erken başlatılması için zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. Erken başlayan kısırlık tedavilerinde gebe kalma olasılığında artış görülmüştür.