Dev askeri uçakta skandal görüntü! Eski Kraliyet Deniz komandosundan şok sözler...

Taliban'ın yönetime el koymasının ardından Afgan halkı, ülkeden ayrılabilmek için Kabil Havalimanı'na akın etmişti. Bazı Afganlar, ülkeden çıkabilmek için uçaklara binmeye çalışırken bazıları ise iniş takımlarına sığınarak kaçmak istedi. ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri geçtiğimiz günlerde, tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçalarının bulunduğunu açıklamıştı. Dünya bu görüntüleri konuşurken ortaya çıkan yeni görüntüler şoke etti. Tahliyelerin yapıldığı havalimanında izdiham oluşturan Afganlar, uçakların iniş takımlarına bile tutunarak kaçmaya çalışırken Kabil'den içi neredeyse bomboş bir uçağın kalktığını gösteren fotoğraf bomba etkisi yarattı.



İngiltere ve ABD Afganistan'dan tahliyelerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etse de Kabil Havalimanı'ndan gelen görüntüler söylenenleri yalanlar nitelikte...



'BU UÇAK BOŞ'



Eski bir İngiliz askeri olan Paul 'Pen' Farthing, Twitter'da Norveç uçağı olduğuna inanılan uçağın içinin görüntüsünü paylaştı. Hamile eşinin dev askeri uçakla tahliye edildiğini gösteren bir görüntüyü paylaşırken 'Kaisa eve gidiyor! Ancak bu uçak boş… Kabil havaalanının dışında bekleyen binlerce kişi içeri giremedikleri için ezilirken bu görüntü skandal. Ne yazık ki insanlar bu görev bittiğinde geride kalacak, çünkü biz bu işi doğru yapamıyoruz.' ifadelerini kullandı. Farthing, ayrıca 'Bu, tahliye tam bir rezaletidir. Kesinlikle korkunç bazı sahneler izleyeceğiz.' ifadelerini kullandı.



İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin kurtarma uçuşlarında 'mümkün olan her alanı' kullandığı konusunda ısrar etmiş ve tahliye çabalarında 'her saatin önemli olduğunu' vurgulamıştı.



'TEK BİR KOLTUK BOŞA GİTMEYECEK' DEMİŞTİ...



Wallace, Batılı güçlerin 'tek bir koltuğun boşa gitmemesini' sağlamak için çalıştığını da sözlerine eklemişti. Ancak ülkeden kaçmak isteyen binlerce insana rağmen Afganistan'dan sadece bir avuç insanla ayrılan tahliye uçuşlarının yapıldığına dair haberler gelmişti.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Washington'da Perşembe günü 6 bin kişinin tahliye edildiğini ve önümüzdeki saatlerde askeri uçuşlara çıkmalarının beklendiğini söyledi.