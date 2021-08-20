Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Onlarca müsabakanın yaşandığı ilk hafta maçlarının ardından bu hafta Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmaları yaşanacak. Milyonlarca taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Süper Lig 2. Hafta maçlarının detayları araştırılmaya başlandı. Taraftarların büyük bir merakla takip ettiği Süper Lig’de Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman?





Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?



Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta?



Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda?



Süper Lig İkinci Hafta Maçları Nelerdir?

Süper Lig'in ikinci hafta müsabakalarına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı! Futbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği maça saatler kala Beşiktaş Gaziantep FK sorusu sosyal medyanın gündemine geldi. TFF’nin gerçekleştirdiği resmi açıklamaya göre heyecanla beklenen Beşiktaş Gaziantep FK maçı 21 Ağustos 2021 tarihinde ekranlara gelecek. Peki,2021-2022 sezonunun büyük karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş Gaziantep FK maçı 21 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Beşiktaş Gaziantep FK taraftarlarının heyecanla takip edeceği Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat 21.45’te başlayacak.Beşiktaş Gaziantep FK maçına saatler kala maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş Gaziantep FK maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Merakla beklenen Beşiktaş Gaziantep FK maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki,İşte 2. Hafta maçları ve Süper Lig 2. Haftanın fikstürü;20 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu21 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk22 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek23 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin GöçekTFF tarafından resmi olarak yayınlanmıştır.