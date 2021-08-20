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Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig karşılaşmaları 13 Ağustos 2021 tarihinde ekranlara gelmeye başladı! Taraftarın büyük bir heyecanla takip ettiği Süper Lig’in ilk haftasının tamamlanmasının ardından bu hafta Süper Lig 2. Hafta karşılaşmaları yaşanmaya başladı. 90 günlük aranın ardından sahalara geri dönen takımlar sosyal medyanın gündemine gelmeyi başardı. Peki, Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:22
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:27
Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Onlarca müsabakanın yaşandığı ilk hafta maçlarının ardından bu hafta Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmaları yaşanacak. Milyonlarca taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Süper Lig 2. Hafta maçlarının detayları araştırılmaya başlandı. Taraftarların büyük bir merakla takip ettiği Süper Lig’de Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman?

Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?


Süper Lig'in ikinci hafta müsabakalarına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı! Futbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği maça saatler kala Beşiktaş Gaziantep FK sorusu sosyal medyanın gündemine geldi. TFF’nin gerçekleştirdiği resmi açıklamaya göre heyecanla beklenen Beşiktaş Gaziantep FK maçı 21 Ağustos 2021 tarihinde ekranlara gelecek. Peki, Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat kaçta?


Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta?


2021-2022 sezonunun büyük karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş Gaziantep FK maçı 21 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Beşiktaş Gaziantep FK taraftarlarının heyecanla takip edeceği Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat 21.45’te başlayacak.

Beşiktaş Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda?


Beşiktaş Gaziantep FK maçına saatler kala maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş Gaziantep FK maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Merakla beklenen Beşiktaş Gaziantep FK maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki, Süper Lig'in ikinci hafta maçları nelerdir?

Süper Lig İkinci Hafta Maçları Nelerdir?


İşte 2. Hafta maçları ve Süper Lig 2. Haftanın fikstürü;

20 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan

21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek



Süper Lig’in 2. Hafta maç programı TFF tarafından resmi olarak yayınlanmıştır.

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