28 Şubat davasının darbeci 7 sanığı aranıyor

Eski numarasıyla 16, yeni numarasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasıyla ilgili temyiz incelemesini yaptıktan sonra verdiği kararda, 28 Şubat'ta bir takım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın-yayın kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların, sermaye çevrelerinin, sivil bürokrasinin, yargı mensuplarının desteği alınarak, 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu(MGK) toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı belirtilerek, seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirilerek, istifaya zorlandığı vurgulanmıştı. Süreçte, tüm toplum üzerinde psikolojik harekat faaliyetleri uygulandığı kaydedilen kararda, bu çerçevede, tehdit, gerilim, korkutma, beyin yıkama, düşman algısı oluşturma ve benzeri yollarla toplumun baskı altında tutulduğu ve 'laik-anti laik' şeklinde ayrıştırılmaya çalışıldığı belirtildi.



YARGITAY KARARIYLA CEZAEVİ YOLU GÖRÜNDÜ



Süreçte yaşananların anlatıldığı kararda, hükümete karşı suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edilen Çevik Bir, Çetin Doğan ve Ahmet Çörekçi gibi 14 sanık, olay tarihinde yürürlükte olan ilgili madde gereğince 'Türkiye Cumhuriyeti İcra Heyeti Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek' suçundan 'müşterek fail' olarak sorumlu tutuldu. Dairenin 14 sanık hakkında verilen 'müebbet hapis' cezalarını onamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen aralarında Çetin Doğan ve Çevik Baş'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı.



7'Sİ CEZAEVİNE KONULDU, 7'Sİ ARANIYOR



Kararın ardından emekli orgeneraller Çetin Doğan, Çevik Bir, Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker tutuklanarak ceza infaz kurumuma gönderildi. 7 darbeci generalin ise arandığı öğrenildi. 28 Şubat davasının 3 bin 833 sayfalık gerekçeli kararda, 'Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır' ifadelerine yer verilmişti.



REFAHYOL Hükümeti'nin istifa ettirilmesi ile faillerin eylemleri arasında illiyet bağı bulunduğu belirtilen kararda, 'faillerin fikir ve eylem birliği içinde ve bir organizasyon dahilinde atılı suçu işledikleri' vurgulanmıştı. Batı Çalışma Grubu'nun 54. Hükümeti düşürme amacıyla faaliyet yürüttüğü kaydedilen kararda, dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Bir'in, '54. Hükümetin düşürülmesine yönelik tüm faaliyetlerden bilgileri olduğu' ve 'Suça iştirakleri konusunda mahkemenin tam bir vicdani kanaate vardığı' bildirilmişti.



