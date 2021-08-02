Yurt genelinde elektrik kesintisi nerelerde olacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul, Aydın, İzmir, Muğla, Manisa’da elektrikler ne zaman gelecek?

Yurt çapında birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri, Manisa, Muğla ve Hatay'dan çok sayıda 'elektrik kesintisi' ihbarı geliyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerinde ise ‘Elektrik kesintisi' adlı bir duyuru bulunmuyor. Hatta çoğu siteye ulaşılamıyor. Peki yurt genelinde kesilen elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul, Aydın, İzmir, Muğla, Manisa'da elektrikler ne zaman gelecek? Hangi il ve ilçelerde elektrikler kesilecek? Sizler için elektrik kesintilerine dair tüm detayları yazdık.





Türkiye Genelinde Elektrik Kesintisi Nedeni?



İstanbul Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?



İzmir Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?



Muğla Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?



Manisa Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?



Bursa Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?



Kesintiler Türkiye'nin pek çok ilinde yaşanıyor. Kesintisinin nedeni ise vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kesintiye dair henüz resmi bir açıklama yapılmasa da üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle yaşanmış olabileceği söyleniyor. Alınan bilgilere göre tüm illerde birer saat kesinti yapılacağı öngörülüyor.Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Kağıthane, Küçükçekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa ve Güngören ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintinin 1 saat içerisinde son bulması planlanıyor.İzmir'de yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurulduğu belirtildi. Yaşanan arızanın süresi ve nedeni elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.İzmir-Kemalpaşa: Mahallesi̇, caddeler/sokaklar sarıçalı mah. zeamet mah. gökçeyurt mah. sarıçalı yolu kümeevler, sarıçalı sk. 502 sk. sarıçalı köyü i̇ç yolu ve cıvarları. Saat 15.30 gibi gelmesi bekleniyor.İzmir-Urla: Bsdemler Mah, caddeler/sokaklar bademler mahallesı 15014,15027,15028,15029,15030,15031,15033,15034,15035,15036,15037 sokaklara elektrik 13.00'a kadar verilmeyecektir.İzmir-Çeşme: Fahrettınpaşa mah. 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 sokaklar ve çevresi. Saat 11 civarı gelecek.İzmir Dikili: 11.00'da enerji verilmesi planlanıyor.İzmir Güzelbahçe: 11.00'da enerji verilmesi planlanıyor.İzmir Kınık: 15.00'da enerji verilmesi planlanıyor.İzmir Aliağa: 17.00'da enerji verilmesi planlanıyor.İzmir Ödemiş: 17.00'da enerji verilmesi planlanıyor.İzmir Seferihisa: 17.00'da enerji verilmesi planlanıyor.Muğla-Fethiye: Tuzla mahallesi̇, 517., 520. caddeler/sokaklar fethıye ılçemız, tuzla mahallesı, 517, 520, 521 sokaklar bölgesınde ve çevresınde, dsi̇ fethıye bölge müdürlüğü ötm trafo bölgesınde ve çevresınde, yatırım tesıslerının devreye alınması çalışmaları nedenıyle 06:00 - 11:00 saatlerı arasında elektrık kesıntısı yapılacaktırKesinti Nedeni : Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması FETHIYE ILÇEMIZ, TUZLA MAHALLESI, 517, 520, 521 SOKAKLAR BÖLGESINDE VE ÇEVRESINDE, DSİ FETHIYE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÖTM TRAFO BÖLGESINDE VE ÇEVRESINDE, YATIRIM TESISLERININ DEVREYE ALINMASI ÇALIŞMALARI NEDENIYLE 06:00 - 11:00 SAATLERI ARASINDA ELEKTRIK KESINTISI Yapılmaya çalışılacaktırKesinti Başlangıç Vakti : 2-08-2021 Pazartesi Saati :06:00:00Kesinti Bitiş : 2/08 2021 Pazartesi Saat :11:00:00Manisa Yunusemre: 16.00'da enerji verilmesi bekleniyor.Manisa Alaşehir: 15.00'da enerji verilmesi bekleniyor.Manisa Kırkağaç: 14.00'da enerji verilmesi bekleniyor.Manisa Akhisar: 17.00'da enerji verilmesi bekleniyor.Manisa Salihli: 13.00'da enerji verilmesi bekleniyor.Manisa Köprübaşı: 16.00'da enerji verilmesi bekleniyor.Manisa Sarıgöl: 17.00'da enerji verilmesi bekleniyor.Manisa Soma: 11.00'da enerji verilmesi bekleniyor.Manisa Saruhanlı: 17.00'da enerji verilmesi bekleniyor.Manisa Turgutlu: 17.00'da enerji verilmesi bekleniyor.Bursa'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Kesintiyle ilgili UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın dikkatine; Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlıluğınız için teşekkür ederiz' denildi.2 Ağustos Pazartesi günü 11:30 - 17:00 saatleri arasında BURSA, BALIKESİR ili, HARMANCIK, DURSUNBEY ilçe, DEDEBALİ, ALUTCA, GÖKÇELER, ILICAKSU, DELİCEGÜNEY, GEDİKÖREN, DUTLUCA, HOPANLAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 08:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, ÇAĞRIŞAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, AKPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, AKPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 15:00 - 19:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DÜRDANE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SEÇ, SELÇUKGAZİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK FATİH SULTAN MEHMET, EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KURŞUNLU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, KAVAKLI, TOPRAKOCAK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ALİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÇAMLICA, GÜMÜŞTEPE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ATAEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 12:00 - 13:30 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, DUMLUPINAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, ÇAVUŞ, ÇARDAKBELEN, DÖLLÜK, KARAORMAN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 11:30 - 17:00 saatleri arasında BURSA, BALIKESİR ili, HARMANCIK, DURSUNBEY ilçe, DEDEBALİ, ALUTCA, GÖKÇELER, ILICAKSU, DELİCEGÜNEY, GEDİKÖREN, DUTLUCA, HOPANLAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, BURHANİYE, GÖMEÇ, HAVRAN ilçe, KIRTIK, AVUNDUK, KURUCAOLUK, ŞARKÖY, YABANCILAR, ŞARKÖY OSB, YUNUSLAR, ŞAHİNLER, TAHTACI, DUTLUCA, ÇAMTEPE, CUMHURİYET, SÜBEYLİDERE, HİSARKÖY, KUYUMCU, BAHADINLI, KUYUALAN, ÇALLI, HACIAHMET, KARADERE, YAYLACIK, KOCACAMİ, BÖREZLİ, PELİTKÖY, AĞACIK, KUYUCAK, KIZIKLI, BÜYÜKDERE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, KÜÇÜKKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, AYVALIK ilçe, ALTINOVA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, KÖSELER, KÖYLÜ KÖYÜ, AKARSU, BALIKLI, KARAMAN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, İKİZÇAY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 14:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçe, BAHÇELİEVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, SUSURLUK ilçe, SÖVE, İCLALİYE, GÜNAYDIN, YAĞCI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, AYVACIK ilçe, HAMDİBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 11:30 - 12:30 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, ÇAN ilçe, SÜLE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 14:00 - 15:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, ÇAN ilçe, KALBURCU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, MERKEZ ilçe, ŞEHİTLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, MERKEZ ilçe, ŞEHİTLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, MERKEZ ilçe, ŞEHİTLER, MEHMET ÇAVUŞ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, ECEABAT ilçe, MERKEZ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 17:00 - 18:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, ÇAN ilçe, OSMANEFENDİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 15:30 - 16:30 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, ÇAN ilçe, İSTİKLAL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 11:00 - 12:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, AYVACIK ilçe, ATATÜRK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 14:00 - 15:00 saatleri arasında ÇANAKKALE ili, AYVACIK ilçe, İLYASFAKI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında YALOVA ili, TERMAL, MERKEZ, ÇINARCIK ilçe, KÖYİÇİ, MERKEZ, HÜRRİYET mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 08:45 - 12:30 saatleri arasında YALOVA ili, ÇİFTLİKKÖY ilçe, 500 EVLER, SULTANİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.2 Ağustos Pazartesi günü 13:30 - 16:00 saatleri arasında YALOVA ili, ÇİFTLİKKÖY ilçe, SAHİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.sorusunun yanıtının sizler için yazdık.