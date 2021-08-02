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Korona tartışması evden kaçırttı! Azra'dan haber alınamıyor....

Korona tartışması evden kaçırttı! Azra'dan haber alınamıyor....

Antalya'da koronavirüse yakalanan Azra Gülendam Haytaoğlu, evde ablasıyla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın ardından Haytaoğlu, "bir abiyle kalacağım" diyerek evden ayrıldı. İzini kaybettiren genç kızı arama çalışmaları sürüyor...

Yaşam / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:35
Korona tartışması evden kaçırttı! Azra'dan haber alınamıyor....

Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Sonrasında ise aynı gün yaşanan kaçış ve izini kaybettirme süreci adeta ışık hızıyla gerçekleşti. İşte şüpheli olayla ilgili son dakika detayları:

Antalya'da ikamet eden Azra testinin pozitif çıktığını eve giderek ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

'HAVA ALACAĞIM' DEDİ VE GİTTİ

Tartışma sırasında genç kız, ablasına, 'Ben biraz hava alacağım' diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, 'Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım' diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

POLİSE BAŞVURDULAR

Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu. Polisin, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattığı belirtildi. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.

Azra Gülendam HaytaoğluAntalya'da Koronavirüs Geçiren Genç Kız


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