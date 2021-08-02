Help ne demek? Help Turkey TT oldu? Help Türkçe ne anlama geliyor? Help Türkçe çeviri

#HelpTurkey hastag'i sosyal medya hesapları üzerinden trend topic oldu. Bu olayın üzerine pek çok kişi Help Turkey ne demek? Sorusunu araştırıyor. Peki pek çok kişi tarafından merak edilen help Turkey ne demek? Help Turkey ne anlama geliyor?





HELP TURKEY NE DEMEK?



HELP TURKEY PAYLAŞIMLARININ NEDENİ NEDİR?



GLOBAL CALL NEDİR?



HELP NE DEMEK?



Sosyal medya hesaplarında gündem olan Help Turkey; 'Türkiye'ye yardım et' anlamını taşımaktadır.Sosyal medya hesabı kullanıcıları tarafından ses çıkarmak adına Ege ve Akdeniz'de birçok noktanın yangına teslim olması üzerine oluşturulan hastag ile dünyaya ses duyurulmaya çalışılıyor.Global Call; 'Küresel çağrı' anlamına gelmektedir. Instagram ve Twitter hesapları üzerinden gerçekleştirilen paylaşımlarda 'Global Call' ifadesine yer verilerek Ege ve Akdeniz'de devam eden orman yangınlarına dikkat çekmeye çalışılmaktadır.İngilizce fiil olan help kelimesi yardım anlamına gelmektedir.vesorular bu şekilde yanıtlanmıştır.