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Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Trakya'da 12 Türk azınlık okulu kapatan Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Trakya'da 12 Türk azınlık okulu kapatan Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Eğitim Bakanlığı'nın, Batı Trakya’da 12 azınlık okulunun daha kapatılmasına sert tepki gösterdi. Karara tepki gösteren Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, "Karar, azınlığa karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Siyaset / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 15:10
Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Trakya'da 12 Türk azınlık okulu kapatan Yunanistan'a sert tepki!

Yunanistan'ın Batı Trakya'da 12 Türk azınlık okulunu kapatması tepkilere sebep oldu. 

Eğitim Bakanlığına bağlı Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Birinci ve İkinci Dereceli Okullar Bölge Müdürlüğünün 30.07.2021/F.2.1/6762 sayılı kararında, 2021/2022 eğitim yılından itibaren Rodop ilinde 8, İskeçe'de de 4 olmak üzere 12 azınlık okulunun faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ


Dışişleri Bakanlığı 'Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kararla 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı 132'ye yükselirken, Rodop, İskeçe ve Evros illerinde faaliyetlerine devam eden toplam okul sayısı 103'e düştü.

TÜRK AZINLIK TEPKİLİ


Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada, Türk azınlığın, son yıllarda azınlık okullarının öğrenci azlığı gerekçesiyle kapatılmasının üzüntü ve endişeyle karşılandığı belirtilerek, Eğitim Bakanlığının kararı 'azınlığa karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası' olarak değerlendirildi.

Azınlık eğitiminin statüsünün Lozan Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalar ve Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan protokoller ve sözleşmeler ile belirlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Ülkemiz Yunanistan'ın ve özellikle mevcut hükümetin, azınlık eğitimiyle ilgili antidemokratik uygulamaları ve yıllardır dile getirilen haklı taleplere karşı duyarsız tutumu karşısında hayal kırıklığımızı ve tepkimizi vurgulamak isteriz. Bu yıl açıklanan kapatma kararları bütün ülkenin tatile girdiği bir dönemde yayınlanmıştır. Başlı başına bu durum bile kararın Batı Trakya Türk Azınlığına karşı planlı ve art niyetli bir çabanın parçası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.'

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliğinden (BTTÖB) yayımlanan açıklamada da azınlık okullarının azınlığa danışılmadan kapatıldığına dikkat çekilerek, 'Ne insani ilişkilere ne de çoğulcu demokrasiye uygun olan bu davranışı kınıyor ve kabul etmiyoruz.' ifadesine yer verildi.


BTTADK ve BTTÖB açıklamalarında ayrıca, Yunanistan'da, Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve kısa bir süre önce parlamentoda kabul edilen, okulların bağış kabul edebilmesi, eğitim, spor ve kültürel faaliyetlerinde yerel yönetimlerle iş birliği yapması gibi reform niteliğinde uygulamalar öngören yasada azınlık okullarının uygulama dışında bırakıldığı belirtilerek, bu durumun kafalarda soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

İki azınlık kurumunun açıklamalarında, söz konusu yasada yer alan bazı maddelerin Lozan Antlaşması gereği azınlık okullarının da sahip olması gereken haklar içerdiği vurgulanarak, azınlık eğitimi ile ilgili çıkarılacak yasalarda azınlık toplumunun muhatap alınması talebi bir kez daha vurgulandı.

OKULLARIN KAPATILMASI UYGULAMASI


Yunanistan'da, 2011'de eğitim alanındaki giderler azaltılarak daha iyi eğitim sağlanmasına yönelik yapılması kararlaştırılan 'okulların birleştirilmesi' uygulaması kapsamında, ülke çapındaki okul sayısı 1933'ten 877'ye indirilmiş, bu çerçevede de öğrenci sayısı az olan Batı Trakya'da ilk olarak 14 azınlık okulu kapatılmıştı. Devam eden uygulama kapsamında, yeni eğitim yılı başında öğrenci sayısı 9'un altına düşen ilkokulların faaliyetleri geçici olarak durduruluyor. Kapanan okullardaki az sayıdaki öğrenciler bölgedeki en yakın okullara kaydırılıyor.

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