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Bakanlardan yangın bölgesinden açıklama!

Bakanlardan yangın bölgesinden açıklama!

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Ersoy 'Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Güncel / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:51
Bakanlardan yangın bölgesinden açıklama!

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Ersoy 'Yangın Koordinasyon Merkezi'nde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Ekipler müdahale ediyor. Tüm bu yangınlar sönene kadar, vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımız sürecek. Yerleşim yeri odaklı ilerliyoruz, sabahtan itibaren Bodrum'da binlerce helikopter sortisi yapıldı.

Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı.

ISPARTA'DA YANGIN


Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık.

KAÇ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ? 


Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti. Termik santralle ilgili bir risk görünmüyor. Meteorolojik olarak yarın yine tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın devam ediyor.

Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor.

Son dönemde Azerbaycan, Rusya, İspanya, Hırvatistan biz bu ülkelerden gelen yardım taleplerine tamam dedik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Devletin bütün kurumları büyük sarf ediyor. Dün 13 tane ormancı Antalya'da yangının içerisinden alındı.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun yangınlarla ilgili tutumuna tepki göstererek, 'Bu yaptığınız yanlıştır' dedi.

Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var biz 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır' diye bir şey söylemedik. Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var. Siz dönüp bizim ormanları

Şu anda sosyal medyanın yüzde 50'si tevzirat ve yalandır. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışıyorlar. Yüzlerce hesap tespit ettik.

Orman YangınlarıBakan Pakdemirli'den Yangın AçıklamasıKaç Yangın Söndürüldü?


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