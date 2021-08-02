Bakan Pakdemirli'nin işaret ettiği Gündoğmuş ilçesi tahliye ediliyor

Antalya Manavgat'ta 6 gündür devam eden orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Birçok kesime yönelen alevler, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine de ulaştı. Alevlerin ilçeye ulaşmasıyla 2 bin 100 nüfuslu ilçede tahliye başladı.
Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınlarının ne yazık ki birçoğu henüz durdurulamadı. Alevler bu seferde Gündoğmuş ilçesine ulaştı, 2 bin 100 nüfsulu ilçede hemen tahliye işlemleri başlatıldı.
Orman yanıgı ile mücadelede İtfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tüm yangınlara karadan müdahale ederken, havadan da sayısız sorti ile helikopter, İHA ve uçaklar söndürme çalışmasında bulunuyor. Rüzgarın sürekli sertleşmesi ve yön değiştirmesine, aşırı sıcaklar ile nem oranının düşmesi de eklenince mücadele oldukça zor bir hal alıyor.
Manavgat'ta şu ana kadar 50 bin hektar alan kül olurken, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere pek çok noktadaki yangınlar nedeniyle de ekipler güçlerini bölerek her yangın ile ayrı ayrı ilgilenmek zorunda kalıyor. Yangınlarda birçok mahalle ve köy yanarak yok olurken, tahliye haberleri de peş peşe geliyor.