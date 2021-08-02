Bakan Pakdemirli'nin işaret ettiği Gündoğmuş ilçesi tahliye ediliyor

Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınlarının ne yazık ki birçoğu henüz durdurulamadı. Alevler bu seferde Gündoğmuş ilçesine ulaştı, 2 bin 100 nüfsulu ilçede hemen tahliye işlemleri başlatıldı.



Orman yanıgı ile mücadelede İtfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tüm yangınlara karadan müdahale ederken, havadan da sayısız sorti ile helikopter, İHA ve uçaklar söndürme çalışmasında bulunuyor. Rüzgarın sürekli sertleşmesi ve yön değiştirmesine, aşırı sıcaklar ile nem oranının düşmesi de eklenince mücadele oldukça zor bir hal alıyor.



Manavgat'ta şu ana kadar 50 bin hektar alan kül olurken, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere pek çok noktadaki yangınlar nedeniyle de ekipler güçlerini bölerek her yangın ile ayrı ayrı ilgilenmek zorunda kalıyor. Yangınlarda birçok mahalle ve köy yanarak yok olurken, tahliye haberleri de peş peşe geliyor.







GÜNDOĞMUŞ TAHLİYE EDİLİYOR

CAMİLERDEN ANONS SESLERİ YÜKSELİYOR



BAKAN PAKDEMİRLİ 'TAHLİYE SÖZ KONUSU' DEMİŞTİ

Antalya'da 2 bin 100 kişinin ikamet ettiği Gündoğmuş ilçesi de yangının hedefi haline geldi. Hızla yayılan ve hava koşulları durdurmakta güçlük çekilen yangın Gündoğmuş'un kapısına dayandı. Yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi.Gündoğmuş ilçesinde tahliye kararı alınmasının ardından camilerden anonslar yapılıyor. Peş peşe yapılan anonslarda tahliye kararı vatandaşlara duyuruluyor. İlçede evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar oldukça endişeli... Alevlerin ilçe merkezine çok yaklaştığı bildiriliyor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün Milas'ta yangın yönetim merkezinde açıklamada bulunmuş son durumu duyurmuştu. Pakdemirli, Gündoğmuş ilçesinin tahliyesinin söz konusu olabileceğini ifade etmişti.