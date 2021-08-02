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Ekonomi
Bakan Bilgin'den flaş 'Toplu sözleşme zammı' açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 'Toplu sözleşme zammı' açıklaması!

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşme görüşmeleriyle ve zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız." dedi.

Ekonomi / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:24
Bakan Bilgin'den flaş 'Toplu sözleşme zammı' açıklaması!

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Gelen son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, 'Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN'İN ORTAK TALEPLERİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.


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