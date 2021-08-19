Kayserispor Adana Demirspor Maçı Ne Zaman? Kayserispor Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu büyük bir heyecanla devam ediyor. Onlarca takımın karşı karşıya geldiği ilk hafta maçlarının ardından bu hafta Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmaları ekranlara gelecek. Milyonlarca taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Süper Lig 2. Hafta maçları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Taraftarların heyecanla takip ettiği Süper Lig'de Kayserispor Adana Demirspor maçı ne zaman?





Kayserispor Adana Demirspor Maçı Ne Zaman?

Kayserispor Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta?



Kayserispor Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda?



Süper Lig İkinci Hafta Maçları Nelerdir?



20 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?



21 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?



22 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?



23 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?



Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmalarına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı! Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça saatler kalasorusu sosyal medyanın gündemine geldi. TFF tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre heyecanla beklenen Kayserispor Adana Demirspor maçı 20 Ağustos 2021 tarihinde ekranlara gelecek. Peki,2021-2022 sezonunun büyük karşılaşmalarından biri olacak Kayserispor Adana Demirspor maçı 20 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Kayserispor ve Adana Demirspor taraftarlarının heyecanla takip edeceği Kayserispor Adana Demirspor maçı saat 20.30'da başlayacak.Kayserispor Adana Demirspor maçına saatler kala maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar Kayserispor Adana Demirspor maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Merakla beklenen Kayserispor Adana Demirspor maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki,İşte 2. Hafta maçları ve20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin GöçekTFF'nin açıklamalarına görebu şekilde belirlenmiştir.