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Kayserispor Adana Demirspor Maçı Ne Zaman? Kayserispor Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kayserispor Adana Demirspor Maçı Ne Zaman? Kayserispor Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig karşılaşmaları 13 Ağustos 2021 tarihinde başladı! Taraftarın heyecanla beklediği Süper Lig’in ilk haftasının tamamlanmasının ardından bu hafta Süper Lig 2. Haftanın maçları ekranlara gelecek.. 90 günlük sezon tatili sonrasında sahalara geri dönen takımlar sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Peki, Süper Lig 2. Hafta maçlarının açılışını yapacak olan Kayserispor Adana Demirspor Maçı Ne Zaman? Kayserispor Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:33
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:39
Kayserispor Adana Demirspor Maçı Ne Zaman? Kayserispor Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu büyük bir heyecanla devam ediyor. Onlarca takımın karşı karşıya geldiği ilk hafta maçlarının ardından bu hafta Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmaları ekranlara gelecek. Milyonlarca taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Süper Lig 2. Hafta maçları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Taraftarların heyecanla takip ettiği Süper Lig'de Kayserispor Adana Demirspor maçı ne zaman? 

Kayserispor Adana Demirspor Maçı Ne Zaman?


Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmalarına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı! Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça saatler kala Kayserispor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? sorusu sosyal medyanın gündemine geldi. TFF tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre heyecanla beklenen Kayserispor Adana Demirspor maçı 20 Ağustos 2021 tarihinde ekranlara gelecek. Peki, Kayserispor Adana Demirspor maçı saat kaçta?



Kayserispor Adana Demirspor Maçı Saat Kaçta?


2021-2022 sezonunun büyük karşılaşmalarından biri olacak Kayserispor Adana Demirspor maçı 20 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Kayserispor ve Adana Demirspor taraftarlarının heyecanla takip edeceği Kayserispor Adana Demirspor maçı saat 20.30'da başlayacak.

Kayserispor Adana Demirspor Maçı Hangi Kanalda?


Kayserispor Adana Demirspor maçına saatler kala maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar Kayserispor Adana Demirspor maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Merakla beklenen Kayserispor Adana Demirspor maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki, Süper Lig'in ikinci hafta maçları nelerdir?

Süper Lig İkinci Hafta Maçları Nelerdir?


İşte 2. Hafta maçları ve Süper Lig 2. Haftanın fikstürü;

20 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?


20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?


19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan

21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk


22 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?



19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 Ağustos Süper Lig Maçları Nelerdir?


19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek



TFF'nin açıklamalarına göre Süper Lig'in ikinci hafta maçları bu şekilde belirlenmiştir.

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