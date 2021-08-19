İstanbul’da Su Kesintisi Hangi Semtlerde Olacak? İstanbul’da 11 Saatlik Su Kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kentin iki yakasında su kesintisi olacağı haberinin yayılması üzerine vatandaşlae 19 Ağustos Perşembe hangi ilçelerde sular kesilecek? Sorusunu gündeme getirdi. Yaz aylarında su kesintisi sebebiyle vatandaşları zor durumda bırakmak istemeyen İSKİ ise hangi illerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?









İstanbul’da Hangi Semtlerde Su Kesintisi Olacak?



19 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?



İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi olacağı haberinin yayılması sonrasında İstanbul’da hangi semtlerde su kesintisi olacak? sorusu yanıtlandı! Pek çok kişinin merak ettiğiArnavutköy İlçesi:Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy Mahalleleri.Çatalca İlçesi:Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali Mahalleleri.Esenyurt İlçesi:Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri.Eyüpsultan İlçesi:İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri.Başakşehir İlçesi:Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp MahalleleriAvcılar İlçesi:Cihangir, Merkez, Firüzköy, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve IspartakuleKüçükçekmece İlçesiYarımburgaz Mahallesiİstanbul’da gerçekleşen 11 saatlik su kesintisi bölgelere göre çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. Avcılar’da terfi merkezi arızası ve Sancaktepe’de şebeke hattı arızası sebebiyle gerçekleşen su kesintisinin öğle saatlerinde düzeltileceği açıklandı. İSKİ,Sorusunu öngörülen çalışma saatlerine göre cevaplandırdı. Çalışmaların tahmini olarak 15.30’da biteceği düşünülüyor.