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İstanbul’da Su Kesintisi Hangi Semtlerde Olacak? İstanbul’da 11 Saatlik Su Kesintisi

İstanbul’da Su Kesintisi Hangi Semtlerde Olacak? İstanbul’da 11 Saatlik Su Kesintisi

İSKİ 11 saatlik su kesintisi duyurusunu yayınlandı! İstanbul’da 18-19 Ağustos tarihleri arasında 11 saatlik su kesintisi duyurusunun yapılmasının üzerine vatandaş hangi semtlerde su kesintisi olacağını araştırmaya başladı. İstanbul’da hangi semtlerde su kesintisi olacak? sorusuna cevap arayan vatandaşa İSKİ’den yanıt geldi. Peki, uzun süreli su kesintisinin olacağı semtler hangileri? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İstanbul’da sular saat kaçta gelecek? İstanbul’da su kesintisi hangi semtlerde olacak?

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:38
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:41
İstanbul’da Su Kesintisi Hangi Semtlerde Olacak? İstanbul’da 11 Saatlik Su Kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kentin iki yakasında su kesintisi olacağı haberinin yayılması üzerine vatandaşlae 19 Ağustos Perşembe hangi ilçelerde sular kesilecek? Sorusunu gündeme getirdi. Yaz aylarında su kesintisi sebebiyle vatandaşları zor durumda bırakmak istemeyen İSKİ ise hangi illerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?



İstanbul’da Hangi Semtlerde Su Kesintisi Olacak?


İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi olacağı haberinin yayılması sonrasında İstanbul’da hangi semtlerde su kesintisi olacak? sorusu yanıtlandı! Pek çok kişinin merak ettiği İstanbul’da 11 saatlik su kesintisi yaşanacak ilçeler;

Arnavutköy İlçesi:

Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy Mahalleleri.

Çatalca İlçesi:

Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali Mahalleleri.

Esenyurt İlçesi:

Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi:

İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi:


Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri

Avcılar İlçesi:

Cihangir, Merkez, Firüzköy, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule

Küçükçekmece İlçesi

Yarımburgaz Mahallesi



19 AĞUSTOS 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?


İstanbul’da gerçekleşen 11 saatlik su kesintisi bölgelere göre çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. Avcılar’da terfi merkezi arızası ve Sancaktepe’de şebeke hattı arızası sebebiyle gerçekleşen su kesintisinin öğle saatlerinde düzeltileceği açıklandı. İSKİ, 19 Ağustos 2021 İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Sorusunu öngörülen çalışma saatlerine göre cevaplandırdı. Çalışmaların tahmini olarak 15.30’da biteceği düşünülüyor.

İstanbul’da Su Kesintisi Hangi Semtlerde Olacak?19 Ağustos 2021 İskİ Sular Ne Zaman Gelecek?


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