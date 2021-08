Kansızlığa Ne İyi Gelir? Kansızlığa İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir? İşte Kansızlığa Doğal Çözüm

Kansızlık ya da bir diğer adıyla anemi, vücuttaki kan hücrelerinin az olduğu veya bulunmadığı durumlarda ortaya çıkar. İnsan yaşamı için oldukça önemli bir şikayet olan kansızlık insan sağlığını olumsuz etkilememesi adına mutlaka tedavi edilmelidir. Kansızlığa iyi gelen yiyecekler tüketilerek kansızlık tedavisi gerçekleştirilebilir. Peki, kansızlığa ne iyi gelir?





Kansızlık, her ne kadar basit bir eksiklik olarak görülüyor olsa da insan yaşamını oldukça olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından birisidir. Gün içerisinde ruh halini, uyku düzenini, vücut ısısını ve pek çok faktörü olumsuz etkileyen kansızlığın tedavisinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle iş hayatında odaklanma problemine sebep olan kansızlık ilerleyen seviyelerde psikolojik problemlerin de ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu sebeple kansızlık belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Peki,Alanında uzman doktorlar kansızlığın sebep olduğu pek çok belirtinin olduğunu açıklamıştır. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda kansızlık belirtileri;Kolay yorulma ve enerji kaybıÖzellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışıNefes darlığıGöğüs ağrısıBaş ağrısıBaş dönmesiCiltte soluklukBacaklarda kramplarUykusuzlukOlarak açıklanmıştır. Kansızlık sorunu yaşayan kişilerde bu belirtilerin tamamı bulunabilir.C vitaminin demir emilimini artırması sebebiyle kansızlığın tedavisinde c vitamini tüketmek son derece önemlidir. Demir desteği alınırken ek olarak c vitamini yönünden zengin gıdalarla beslenmek kansızlığa iyi gelecektir. Peki, alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusundaKırmızı etHindi, tavukSomon, ton balığıSoya fasulyesiKuru bakliyatlarCeviz, fındık ve bademBörülce, bezelye, fasulye ve yeşil biberMaydanoz, nane, ıspanak roka, brokoliPortakal, dut, muz, çilek ve kavunTahin, pekmez, kuru üzüm, kuru erik ve hurmaKansızlığa iyi gelen yiyeceklerdir.sürecinde bu besinleri tüketerek sizler de kısa süre içerisinde tedaviden olumlu bir yanıt alabilirsiniz.