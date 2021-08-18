Kansızlığa Ne İyi Gelir? Kansızlığa İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir? İşte Kansızlığa Doğal Çözüm

Kansızlık ya da bir diğer adıyla anemi, vücuttaki kan hücrelerinin az olduğu veya bulunmadığı durumlarda ortaya çıkar. İnsan yaşamı için oldukça önemli bir şikayet olan kansızlık insan sağlığını olumsuz etkilememesi adına mutlaka tedavi edilmelidir. Kansızlığa iyi gelen yiyecekler tüketilerek kansızlık tedavisi gerçekleştirilebilir. Peki, kansızlığa ne iyi gelir?
Kansızlığa Ne İyi Gelir?
Kansızlık, her ne kadar basit bir eksiklik olarak görülüyor olsa da insan yaşamını oldukça olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından birisidir. Gün içerisinde ruh halini, uyku düzenini, vücut ısısını ve pek çok faktörü olumsuz etkileyen kansızlığın tedavisinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle iş hayatında odaklanma problemine sebep olan kansızlık ilerleyen seviyelerde psikolojik problemlerin de ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu sebeple kansızlık belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Peki, kansızlık belirtileri nelerdir?
Kansızlık Belirtileri Nelerdir?
Alanında uzman doktorlar kansızlığın sebep olduğu pek çok belirtinin olduğunu açıklamıştır. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda kansızlık belirtileri;
Kolay yorulma ve enerji kaybı
Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı
Nefes darlığı
Göğüs ağrısı
Baş ağrısı
Baş dönmesi
Ciltte solukluk
Bacaklarda kramplar
Uykusuzluk
Olarak açıklanmıştır. Kansızlık sorunu yaşayan kişilerde bu belirtilerin tamamı bulunabilir.
Kansızlığa İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?
C vitaminin demir emilimini artırması sebebiyle kansızlığın tedavisinde c vitamini tüketmek son derece önemlidir. Demir desteği alınırken ek olarak c vitamini yönünden zengin gıdalarla beslenmek kansızlığa iyi gelecektir. Peki, alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda kansızlığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?
Kırmızı et
Hindi, tavuk
Somon, ton balığı
Soya fasulyesi
Kuru bakliyatlar
Ceviz, fındık ve badem
Börülce, bezelye, fasulye ve yeşil biber
Maydanoz, nane, ıspanak roka, brokoli
Portakal, dut, muz, çilek ve kavun
Tahin, pekmez, kuru üzüm, kuru erik ve hurma
Kansızlığa iyi gelen yiyeceklerdir. Kansızlık tedavisi
sürecinde bu besinleri tüketerek sizler de kısa süre içerisinde tedaviden olumlu bir yanıt alabilirsiniz.