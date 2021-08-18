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Kansızlığa Ne İyi Gelir? Kansızlığa İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir? İşte Kansızlığa Doğal Çözüm

Kansızlığa Ne İyi Gelir? Kansızlığa İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir? İşte Kansızlığa Doğal Çözüm

Kansızlıık, b12 ve b19 vitaminlerinin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklardan birisidir. Bunun yanı sıra kanser, böbrek hastalıkları, crohn gibi iltihabi hastalıkların da kansızlığa sebep olduğu söylenebilir. Yaygın olarak demir eksikliği sebebiyle ortaya çıkan kansızlığa ne iyi gelir? Kansızlığa iyi gelen yiyecekler nelerdir? İşte kansızlığa doğal çözüm…

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:31
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:00
Kansızlığa Ne İyi Gelir? Kansızlığa İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir? İşte Kansızlığa Doğal Çözüm

Kansızlık ya da bir diğer adıyla anemi, vücuttaki kan hücrelerinin az olduğu veya bulunmadığı durumlarda ortaya çıkar. İnsan yaşamı için oldukça önemli bir şikayet olan kansızlık insan sağlığını olumsuz etkilememesi adına mutlaka tedavi edilmelidir. Kansızlığa iyi gelen yiyecekler tüketilerek kansızlık tedavisi gerçekleştirilebilir. Peki, kansızlığa ne iyi gelir?

Kansızlığa Ne İyi Gelir?


Kansızlık, her ne kadar basit bir eksiklik olarak görülüyor olsa da insan yaşamını oldukça olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından birisidir. Gün içerisinde ruh halini, uyku düzenini, vücut ısısını ve pek çok faktörü olumsuz etkileyen kansızlığın tedavisinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle iş hayatında odaklanma problemine sebep olan kansızlık ilerleyen seviyelerde psikolojik problemlerin de ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu sebeple kansızlık belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Peki, kansızlık belirtileri nelerdir?



Kansızlık Belirtileri Nelerdir?


Alanında uzman doktorlar kansızlığın sebep olduğu pek çok belirtinin olduğunu açıklamıştır. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda kansızlık belirtileri;

Kolay yorulma ve enerji kaybı

Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Ciltte solukluk

Bacaklarda kramplar

Uykusuzluk

Olarak açıklanmıştır. Kansızlık sorunu yaşayan kişilerde bu belirtilerin tamamı bulunabilir.

Kansızlığa İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?


C vitaminin demir emilimini artırması sebebiyle kansızlığın tedavisinde c vitamini tüketmek son derece önemlidir. Demir desteği alınırken ek olarak c vitamini yönünden zengin gıdalarla beslenmek kansızlığa iyi gelecektir. Peki, alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda kansızlığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Kırmızı et

Hindi, tavuk

Somon, ton balığı

Soya fasulyesi

Kuru bakliyatlar

Ceviz, fındık ve badem

Börülce, bezelye, fasulye ve yeşil biber

Maydanoz, nane, ıspanak roka, brokoli

Portakal, dut, muz, çilek ve kavun

Tahin, pekmez, kuru üzüm, kuru erik ve hurma



Kansızlığa iyi gelen yiyeceklerdir. Kansızlık tedavisi sürecinde bu besinleri tüketerek sizler de kısa süre içerisinde tedaviden olumlu bir yanıt alabilirsiniz.

Kansızlığa Ne Iyi Gelir?Kansızlığa Iyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?


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