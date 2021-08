Ayetel Kürsi Nasıl Okunur? Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı

Ayetel Kürsi; faziletleri, Arapça ve Türkçe anlamı, manevi faydaları sebebiyle her Müslümanın mutlaka bilmesi gereken ayetler arasında yer alıyor. Peki, Hz. Muhammed'in ayetlerin efendisi olarak buyurduğu Ayetel Kursi nasıl okunur? İşte Ayetel Kursi'nin meali…





اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌؕ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ مَنْ ذَا الَّذٖى يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدٖيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُحٖيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظٖيمُAllahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya'lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.Ayetel Kürsü; Bakara Suresi'nin 255. Ayetidir. Bakara suresi içerisinde yer alan Ayelet Kürsi'nin her şeye şifa olacağının anlatılması üzerine pek çok kişisorusunu sormuştur. İşte Diyanet'in açıklamalarına göreAyet- el kürsi okunan eve büyü işlemez.Ayetel Kürsi okuyan kişi hem dünyada hem de ahirette iyi makamlarda yer alır.Ayetel Kürsi okuyan kişinin malı bereketlenir.Ayet- el kürsi okumayı adet edinen Müslümanların geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır.Ayetel Kürsi 7 kez okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşincide yukarı altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflenirse melekler onuçevreler ve o gün içinde o kimseye kötülük isabet etmez.Namaz kıldıktan sonra Ayet- el kürsi okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır.Gece yatmadan önce Ayetel Kürsi okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine alır.Allah Ayet-el Kürsiyi her gün okuyan kişinin geçmiş günahlarını bağışlar.Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına görebu şekilde belirtilmiştir.