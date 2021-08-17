Eda Nur Kaplan canına kıymıştı! O zanlı dehşet gecesini anlattı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde camdan atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesinde otel odasında bulundan Aşkın K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet A., savcılıkta verdiği ifadesinde, Eda Nur Kaplan'ı Yusuf G.'nin aracılığıyla tanıdığını anlatarak, 'Eda Nur ve Yusuf gittiğimiz mekandan ayrıldı. Önce nereye gittiklerini sormadım, daha sonra arayınca benim otelime gittiklerini öğrendim, bende gittim. Sabaha karşı 04:00 sıralarında resepsiyonda beklerken Eda Nur geldi. Odaya çıktık, birliktelik yaşadık. Bir süre sonra odaya arkadaşlarım G. ve Aşkın K. geldi' dedi.







Suçlamaları kabul etmediğini belirten Mehmet A., şöyle devam etti: Aşkın odadan ayrıldıktan sonra Eda Nur eve gitmek istediğini söyledi ve benden telefonumu istedi.



Ablasını aradı ben de Eda Nur için taksi çağırdım, olay tarihinde hepimiz alkol almıştık. Aradan zaman geçince Yusuf beni aradı ve Eda Nur'un otelde olup olmadığını sordu.



Ben de kendisine otelden ayrıldığını söyledim. Hakkımda şikayet olduğunu öğrenince emniyete ifade vermeye gittim...