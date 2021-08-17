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18 Ağustos ŞOK Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Çarşamba Nelerde İndirim Var? ŞOK 18 Ağustos kataloğunda ne var? 18 Ağustos ŞOK Aktüel Ürünleri

18 Ağustos ŞOK Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Çarşamba Nelerde İndirim Var? ŞOK 18 Ağustos kataloğunda ne var? 18 Ağustos ŞOK Aktüel Ürünleri

İndirimli ürünleri takip edenler için ŞOK 18 Ağustos kataloğu yayınlandı! Onlarca fırsat ürününün yer aldığı ŞOK 18 Ağustos kataloğu bu Çarşamba günü itibariyle geçerli sayılacak. Haftanın yayınlanan ŞOK kataloğuna göre bu hafta onlarca üründe indirim uygulanacak. Peki, pek çok indirim severin merakla takip ettiği 18 Ağustos ŞOK kataloğunda neler indirimde? 18 Ağustos ŞOK Kataloğu ŞOK’a bu hafta Neler Gelecek? ŞOK 18 Ağustos kataloğunda ne var? 18 Ağustos ŞOK Aktüel Ürünleri

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 14:06
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 14:10
18 Ağustos ŞOK Kataloğu ŞOK’a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK’ta Bu Çarşamba Nelerde İndirim Var? ŞOK 18 Ağustos kataloğunda ne var? 18 Ağustos ŞOK Aktüel Ürünleri

18 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim takip eden kişilerle paylaşıldı! Kırtasiye malzemelerinin yoğunlukta olduğu ŞOK aktüel ürünler kataloğunda onlarca indirimli ürünlere yer verildi. Peki, 18 Ağustos ŞOK Kataloğunda neler indirimde? ŞOK’a bu hafta neler gelecek? İşte ŞOK 18 Ağustos aktüel ürünler kataloğu







ŞOK 18 Ağustos kataloğunda bu hafta  defter çeşitleri, diş macunu, deterjanlar, dondurma, 25 TL ve üzeri fırsat ürünleri, sıvı sabun, şampuıan başta olmak üzere pek çok fırsat ürünü satışa sunuldu.

18 Ağustos ŞOK kataloğunda yer alan ürünleri tüm ŞOK mağazalarından elde edebilirsiniz. 

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