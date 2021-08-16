ŞOK 17 Ağustos 2021 aktüel ürün kataloğu indirim severlerle paylaşıldı. Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğuna bu hafta onlarca ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. İşte, merakla beklenen 17 Ağustos ŞOK Kataloğu ŞOK'a Bu Hafta Neler Gelecek? ŞOK'ta bu salı nelerde indirim var? ŞOK 17 Ağustos kataloğunda ne var? 17 Ağustos ŞOK Aktüel Ürünleri





17 AĞUSTOS 2021 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



ŞOK haftanın aktüel kataloğunda; Zebra TV Ünitesi, Dekor Masa Sandalye Takımı, Aybüke Köşe Koltuk, Bingo Toz Deterjan, Bebeland Bebek Bezi, Olea 3 Kişilik Yatarlı Sancak, Anka Askılı Bahçe Salıncağı, Cam Tablalı Rattan Masa Takımı, Metal Oturma Grubu'na kadar çok daha fazlası yer alıyor.Şok 17 Ağustos kataloğunda yer alan ürünlere tüm ŞOK mağazalarından ulaşabilirsiniz.