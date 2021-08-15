Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor...

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. Taliban, Afganistan'da 26 şehir merkezini de ele geçirmişti.



İŞTE TALİBAN'IN GİRDİĞİ AFGANİSTAN'IN BAŞKENTİ KABİL'DE ANBEAN YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ





AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ



KABİL'DE KAÇIŞ BAŞLADI



RUSYA'DAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'NE AÇIL TOPLANMA ÇAĞRISI



HAVALİMANI ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK



GEÇİŞ HÜKÜMETİ BAŞKANI ALİ AHMED CELALİ



YÖNETİMİ TALİBAN'A DEVRETMEK İÇİN MÜZAKERELER BAŞLADI



TÜRK DIŞİŞİŞLERİ'NDEN AFGANİSTAN'DAKİ VATANDAŞLARA ÇAĞRI



SON DAKİKA! TALİBAN'DAN İLK AÇIKLAMA



AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?



TALİBAN'DAN KADIN HAKLARINA SAYGI MESAJITaliban tarafından yapılan açıklamada, kadın haklarına saygı gösterileceği ve kadınların eğitim almasına izin verileceği belirtildi. Taliban daha önceki uygulamaların aksine kadınların yalnız dolaşabileceğini, çalışabileceğini ve başörtü takmalarına izin verileceğini kaydetti.Kabil'de binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin neredeyse her bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'daki duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil toplanması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.Kabulov, Rus Ria haber ajansına Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Afganistan'daki duruma ilişkin BMGK'nin acil toplanacağını belirten Kabulov, 'Bu konuda çalışıyoruz. Meslektaşlarımız bununla yakından ilgileniyor ancak bu, artık durumu değiştirmez, şimdi toplantı yapmak yerine önceden düşünmek gerekirdi.' ifadesini kullandı.Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinin Afganistan'dan tahliye edilmeyeceğini aktaran Kabulov, Taliban'ın, ülkedeki diplomatik misyonlarının güvenliğini garanti ettiğini kaydetti.Taliban tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de hastanelerin hizmet vermeye devam edeceği ve acil yardımların girişine izin verileceği belirtildi. Açıklamada, havalimanının da çalışmayı sürdüreceği ifade edildi.Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklandı.Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi. Elçiliğin numarası '+93 79 782 82 83' olarak paylaşıldı.Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladı.ABD ordusu Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor.Taliban, Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdi.ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.