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Dışişleri'nden "Afganistan" uyarısı!

Dışişleri'nden "Afganistan" uyarısı!

Aftanistan'da yaşanan gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'da yaşayan Türk vatandaşlarına son dakika çağrıda bulunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istendi.

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 11:33
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 11:58
Dışişleri'nden

Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.


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