CHP'nin yalan timi! İşte CHP'nin yalanları ve gerçekler

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, selden en çok etkilenen Bozkurt İlçesi'nde yaşananları anlatırken, CHP başta olmak üzere bazı provokatörlerin, '300- 500 kişi kayıp. İlçe kaderine terk edildi. HES patladı' gibi yalanları tek tek yanıtladı. Sel felaketi sonrası Bozkurt ilçesindeki çalışmaları takip eden Köylü, 'Söyledikleri şeylerden utanmaları lazım. Bu kadar acı üzerinden bunu yapmaya çalışmaları da çok çirkin. Devlet her şeyi ile burada. Şehirde vatandaştan fazla kamu çalışanı var' dedi. Köylü, Bozkurt ile ilgili yalanları şöyle çürüttü:



60 CİVARINDA KAYIP VAR: Resmi olarak bildirilen kayıp sayısı 60 civarında. Bunların 35'inin cenazelerine ulaşıldı ve ailelere teslim edildi. Resmi bilgiler dışındaki kayıp iddiaları gerçeği yansıtmıyor.



VATANDAŞLAR BAŞKA YERE GİTTİ: İlçe nüfusu yaklaşık 4 bin. 2 bine yakını başka yerlere gitti, 600'ü yurtlara yerleştirildi, kalanlar da ilçedeki evlerinde.

4 BİN ÇALIŞAN: İlk gün 4, şu anda 2 bakan ilçede. 4 bin civarında çeşitli kurumlardan personel çalışmalarını sürdürüyor. İlçede vatandaştan çok kamu çalışanı var.

YETERİNCE İŞ MAKİNESİ VAR, ŞEHRİN DIŞINDA BEKLİYOR: Şehir iş makinesinden geçilmiyor. 100-150 civarında iş makinesi ise yer olmadığı için şehrin dışında bekliyor. Ayrıca dün bölgeye 200'e yakın yeni iş makinesi de gönderildi.



5 KAYMAKAM İLE TESPİT: Şehir beşe bölündü ve her ekibin başına bir kaymakam verildi.

KÖY YOLLARI YAPILACAK: İçişleri Bakanlığı 4 ilin valisine talimat verdi. En kısa sürede köy yolları yapılacak ve ulaşıma açılacak.

BÜYÜK FELAKET NASIL GELDİ: HES'in patlaması büyük bir yalan. HES havuz kadar bir şey. Dağlardaki 10-15 dereden sular birikerek gelmiş ve Ezine Çayı'nda birleşmiş.

ŞEHİR İÇİN YENİ PLAN: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni plan çalışmalarını sürdürüyor. Hızla dere ıslah edilecek.

10 BİN KİŞİYE YEMEK ÇIKIYOR: Tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. 10 bin kişiye yemek çıkıyor.



CHP'NİN YALAN TİMİ



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz afet bölgesinde sürekli resmi makamlarca doğrulanmamış bilgilerle açıklamalar yaparak algı operasyonunu yürütüyor. Altay, daha önce yangın bölgesinde de 'Bir helikopter görmedim' diyerek yalanlarla algı yaratmaya çalışmıştı.







SANTRALİMİZİN PATLAMA YAPACAK BİR ÇALIŞMA SİSTEMİ YOK



Tesla Enerji, Kastamonu Bozkurt'da 'HES kapaklarının patladığı iddiaları'na ilişkin, Ezine Çayı üzerinde faaliyet gösteren hidroelektrik santraliyle ilgili 'Su depolaması bulunmayan, regülatör tipli bir hidroelektrik santrali. Dolayısıyla açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağı bulunmuyor' açıklaması yaptı. Tesla Enerji'nin bir iştiraki olan Berke Enerji lisansıyla faaliyet gösteren santrale ilişkin bazı medya kuruluşlarında haberler yayınlandığı anımsatılarak, 'Bilgiye değil varsayımlara dayalı bu haberler kamuoyunu yanıltıyor' denildi. DSİ yetkilileri 'Tesislerde bir olumsuzluk söz konusu değil' dedi. 4 metre yükseklik ve 12 metre uzunluktaki santral, su depolaması olmayan santralde tutulan suyun miktarı Bozkurt'ta akan suyun 10 binde biri kadar.