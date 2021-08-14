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HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu için tutuklandıHDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu için tutuklandı

HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu için tutuklandıHDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu için tutuklandı

Muş'ta, terör soruşturması kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu tespit edilen bu gelişme sonrası gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, tutuklandı. Haberin detayları...

Ekleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:17
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:23
HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu için tutuklandıHDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu için tutuklandı

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 11 Ağustos günü düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in de bulunduğu 5 kişi 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

AKŞENER: AK PARTİ VE MHP, HDP'Yİ ŞEYTANLAŞTIRDI

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz ay çıktığı bir televizyon kanalında "HDP kurumsalını şeytanlaştırdı AK Parti ve ortağı. HDP de onu işlevsiz kılabilecek tutum alamadı." şeklinde konuşmuştu.


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