Bu uçak çığır açacak! İnsansız havalanıp...

İnsansız kara, hava ve deniz araçlarında ortaya koyduğu ürünlerle adından sıkça söz ettiren Türk savunma sanayi heyecanlandıran bir projenin daha üzerinde çalışıyor. 12 yıllık hayalde sona gelindi ve gelecekte beşinci nesil savaş uçaklarının yerini alacak insansız savaş uçakları için geri sayım başladı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesi MİUS'u aldı.