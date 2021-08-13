14 Ağustos 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 14 Ağustos Televizyonda Ne var? 14 Ağustos Yayın Akışı

Ekranların büyük bir beğeniyle takip edilen ulusal kanallarında yeni bir gün daha heyecanla başladı. Dizi, yarışma ve televizyon programlarını izleyen kişiler bugünün yayın akışını araştırıyor. Peki, 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü televizyonda ne var? 14 Ağustos 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı





ATV 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



KANAL D 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



STAR TV 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



FOX TV 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



TRT 1 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



TV8 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı



Show TV 14 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı



Kanal 7 14 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı



08:00 Kalp Yarası10:20 Baş Belası13:20 Dumbo15:30 İkimizin Sırrı18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber20:00 Kim Milyoner Olmak İster08:30 Konuştukça09:45 Magazin D Cumartesi13:00 Aşkın Tarifi15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu20:00 Olympus22:30 Pasifik Savaşı İsyan09.00 Çizgi Film Kuşağı09:30 Yüksek Sosyete10:30 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın15:30 Yerli Dizi19:00 Star Haber20:00 Star Market08:30 Çalar Saat Hafta Sonu11:15 Aşk Mantık İntikam13:45 Bay Yanlış15:45 Son Yaz19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu20:00 Güler Misin Ağlar Mısın22:00 Şef Akademi04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı04:15 İmparatoriçe Ki07:45 Yeşil Deniz10:35 Yedi Numara12:40 Dünya Hali (Altyazılı)15:05 Seksenler (Altyazılı)17:45 Yıldızların Yolu19:00 Ana Haber (Canlı)20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4" (Altyazılı)22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)08:30 Paylaş Benimle10:30 Süper 1 Takım10:45 Masterchef Türkiye13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye16:15 Arif v 21618:45 Masterchef Türkiye20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj06:00 Kalp Atışı10:00 Cumartesi Sürprizi13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Tarkan16:30 İbo ile Güllüşah18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Güldür Güldür Show06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu08:00 Berberler10:00 Melek12:00 Gündüz Gece13:30 Aşk Bir Rüya15:15 Dünyanın Tadı16:00 Can Yoldaşım18:00 Hafta Sonu Haberleri19:00 Baş Tacım21:30 Diriliş Ertuğrulİşte