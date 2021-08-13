14 Ağustos 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 14 Ağustos Televizyonda Ne var? 14 Ağustos Yayın Akışı

Ekranların büyük bir beğeniyle takip edilen ulusal kanallarında yeni bir gün daha heyecanla başladı. Dizi, yarışma ve televizyon programlarını izleyen kişiler bugünün yayın akışını araştırıyor. Peki, 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü televizyonda ne var? 14 Ağustos 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı
ATV 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
08:00 Kalp Yarası
10:20 Baş Belası
13:20 Dumbo
15:30 İkimizin Sırrı
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Aşkın Tarifi
15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Olympus
22:30 Pasifik Savaşı İsyan
STAR TV 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
09.00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
15:30 Yerli Dizi
19:00 Star Haber
20:00 Star Market
FOX TV 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:45 Bay Yanlış
15:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güler Misin Ağlar Mısın
22:00 Şef Akademi
TRT 1 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:15 İmparatoriçe Ki
07:45 Yeşil Deniz
10:35 Yedi Numara
12:40 Dünya Hali (Altyazılı)
15:05 Seksenler (Altyazılı)
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4" (Altyazılı)
22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
TV8 14 Ağustos 2021 Cumartesi Yayın Akışı
08:30 Paylaş Benimle
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
16:15 Arif v 216
18:45 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye / Kolaj
Show TV 14 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı
06:00 Kalp Atışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan
16:30 İbo ile Güllüşah
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kanal 7 14 Ağustos 2021 Cumartesi yayın akışı
06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Berberler
10:00 Melek
12:00 Gündüz Gece
13:30 Aşk Bir Rüya
15:15 Dünyanın Tadı
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
İşte 14 Ağustos 2021 yayın akışı
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