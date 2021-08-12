Yangın uçaklarına bakım yapmayan THK özel jet almış!

Antalya ve Muğla'da çıkan yangınlara Türkiye'nin dört bir yanından yükselen alevler eklendi. Eş zamanlı söndürme operasyonları sürerken ortaya atılan 'THK uçakları neden yok?' sorusu gündemi uzun süre meşgul etti.



Önceki yönetim uçaklara bakım yapmadı



2019'da kayyum yönetimi atanan kuruma ait uçaklara uzun yıllardır bakım yapılmadığı, bir kısmının tamamen kullanılamaz hale geldiği 4 tanesinin ise 5 milyon dolarlık masrafının olduğu ortaya çıktı.



Kayyum 1.8 milyar TL borçla devraldı



Kayyum heyetinin 1.8 milyar TL'lik borçla devraldığı kurumun hesapları incelendiğinde, yangın söndürme uçaklarına bakım yapmayan önceki yönetimin 2 adet özel jet aldığı belirlendi.



6 milyon dolara 2 özel jet



6 milyon dolara satın alınan uçaklardan biri, envantere girdikten kısa bir süre sonra Avusturya'da arıza yaptı. 600 bin dolarlık tamir ücreti çıkan uçak için THK yönetimi 'onarılsın' talebi gönderildi.



Tamir edildi ama parası ödenmedi



Avusturya'daki bir bakım şirketi tarafından işlem tamamlandı. Uçak yeniden uçar hale geldi ancak tamir ücreti ödenmediği için ilgili bakım firması jete el koydu.