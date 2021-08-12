Türkiye afetlerle mücadele ederken Boğaziçi Üniversitesi!

Türkiye'de son haftalarda yaşanan sel ve yangınlar milyonları aynı duyguda birleştirirken Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri yine kendi dertleriyle meşgul. Üniversite kampüsünde 147 gündür eylem yapan akademisyenler, Türkiye'de yaşanan acı kayıplara sessiz kaldı.



Afetler nedeniyle yaşanan can, doğa ve mal kayıpları nedeniyle Türkiye dört koldan mücadele ederken Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri hiçbir çözüm üretmeden 5 aydır 'eylem' yapıyor.





