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Türkiye afetlerle mücadele ederken Boğaziçi Üniversitesi!

Türkiye afetlerle mücadele ederken Boğaziçi Üniversitesi!

Türkiye günlerdir yaşanan yangın ve sel gibi afetler nedeniyle zor günler geçirirken Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler yine 'eylem' yapıyor.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:50
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:50
Türkiye afetlerle mücadele ederken Boğaziçi Üniversitesi!

Türkiye'de son haftalarda yaşanan sel ve yangınlar milyonları aynı duyguda birleştirirken Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri yine kendi dertleriyle meşgul. Üniversite kampüsünde 147 gündür eylem yapan akademisyenler, Türkiye'de yaşanan acı kayıplara sessiz kaldı.

Afetler nedeniyle yaşanan can, doğa ve mal kayıpları nedeniyle Türkiye dört koldan mücadele ederken Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri hiçbir çözüm üretmeden 5 aydır 'eylem' yapıyor.



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