TFF 1. Lig Maçları Nelerdir? TFF 1. Lig Ne Zaman Başlayacak? TFF 1. Lig İlk Hafta Maç Programı

TFF 1. Lig yeni sezon heyecanı başladı. 2021-2022 sezonunun açılış maçında Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği ve Eyüpspor takımları karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma TRT SPOR ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Peki, taraftarların büyük bir merakla takip ettiği TFF 1. Lig maçları nelerdir? TFF 1. Lig ne zaman başlayacak? İşte TFF 1. Lig maç programı…





TFF 1. Lig Ne Zaman Başlayacak?



TFF 1. Lig İlk Hafta Maçları Nelerdir?



TFF 1. Lig'in açılış tarihinin verilmesi üzerine heyecanlı bekleyiş başladı. Futbolseverlerin gündeminde yer alan TFF 1. Lig ne zaman başlayacak? Sorusuna Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. TFF 1. Lig'in yeni sezonu 13 Ağustos 2021 tarihinde Gençlerbirliği - Eyüpspor karşılaşması ile başlayacak. Peki,13 Ağustos Cuma TFF 1. Lig Maçları20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)14 Ağustos Cumartesi TFF 1. Lig Maçları19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)15 Ağustos Pazar TFF 1. Lig Maçları19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak duyurulmuştur.