USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,59 EURO (Alış - Satış) : 10,06 - 10,08
Ana Sayfa.
Güncel
TFF 1. Lig Maçları Nelerdir? TFF 1. Lig Ne Zaman Başlayacak? TFF 1. Lig İlk Hafta Maç Programı

TFF 1. Lig Maçları Nelerdir? TFF 1. Lig Ne Zaman Başlayacak? TFF 1. Lig İlk Hafta Maç Programı

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun başlamasına saatler kaldı! TFF 1. Ligin ilk maçı Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında gerçekleşecek. Yeni sezonunun ilk maçı olacak maçın tarihinin verilmesiyle birlikte nefesler tutuldu! Peki, TFF 1. Lig maçları nelerdir? TFF 1. Lig ne zaman başlayacak? İşte TFF 1. Lig ilk hafta maçları…

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:43
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:47
TFF 1. Lig Maçları Nelerdir? TFF 1. Lig Ne Zaman Başlayacak? TFF 1. Lig İlk Hafta Maç Programı

TFF 1. Lig yeni sezon heyecanı başladı. 2021-2022 sezonunun açılış maçında Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği ve Eyüpspor takımları karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma TRT SPOR ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Peki, taraftarların büyük bir merakla takip ettiği TFF 1. Lig maçları nelerdir? TFF 1. Lig ne zaman başlayacak? İşte TFF 1. Lig maç programı

TFF 1. Lig Ne Zaman Başlayacak?


TFF 1. Lig'in açılış tarihinin verilmesi üzerine heyecanlı bekleyiş başladı. Futbolseverlerin gündeminde yer alan TFF 1. Lig ne zaman başlayacak? Sorusuna Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. TFF 1. Lig'in yeni sezonu 13 Ağustos 2021 tarihinde Gençlerbirliği - Eyüpspor karşılaşması ile başlayacak. Peki, TFF 1. Lig ilk hafta maçları nelerdir?



TFF 1. Lig İlk Hafta Maçları Nelerdir?


13 Ağustos Cuma TFF 1. Lig Maçları

20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

14 Ağustos Cumartesi TFF 1. Lig Maçları

19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)


15 Ağustos Pazar TFF 1. Lig Maçları

19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)

21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)




TFF 1. Lig ilk hafta maçları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak duyurulmuştur.
.

Tff 1. Lig Ne Zaman?Tff 1. Lig Ne Zaman Başlayacak?Tff 1. Lig Ilk Hafta Maçları


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı