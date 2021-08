Ankara'da kritik görüşme!

Türkiye ile Sudan arasında ekonomi, ticaret ve birçok alanda yapılan işbirliği anlaşmaları imzalandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Sayın el Burhan'ın Sudan'ın geçiş döneminde devlet başkanı düzeyinde bir ilki teşkil eden bu tarihi ziyaretinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu tarihi ziyaretin Sudan-Türkiye kardeşliğinde yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna inanıyorum.



Sudan tarihi, beşeri, kültürel bağlarımızın olduğu kardeş bir ülkedir. Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudan'ın yanında olduk. Sudan'ı 2 defa ziyaret ettim. Bu ziyaretlerim aynı zamanda Türkiye'den başbakan ve cumhurbaşkanı seviyesinde Sudan'a düzenlenen ilk resmi ziyaretleri teşkil etmişti.



Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik. 2017 yılında Sudan'a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselterek işbirliğimizi kurumsallaştırdık.



Sudan'da 2019 yılından bu yana kapsamlı ve önemli bir değişim süreci yaşanıyor. Bu meşakkatli süreci kardeş Sudan halkının ve devletinin yanında olarak kolaylaştırmaya ve bu şekilde geleceğe dayanışma içerisinde sürdürmeye kararlıyız. Aradan geçen süre zarfında kardeşim el-Burhan ve geçiş hükümetinin liderliğinde Sudan önemli başarılara imza attı.



Sudan halkı karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek güce, dirayete ve dayanışma ruhuna sahiptir. İkili ilişkilerimizde ve üst düzey temaslarımızda son aylarda yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

İkili ilişkilerimizde ve üst düzey temaslarımızda son aylarda yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Özellikle enerji, madencilik, tarım, sağlık, finans, bankacılık, savunma sanayii ve diğer tüm sahalarda işbirliğimizi ilerletme kararlılığımız teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına ve altyapısın geliştirmesine yönelik desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.



Bugünkü toplantımızda değerli kardeşimle ikili konularımızın yanı sıra bölgesel meselelere dair görüş alışverişinde bulunduk.



Sayın el-Burhan'la kardeş ve komşu iki ülke olarak Sudan-Etiyopya arasında yaşanan son dönemde yaşanan gerilime ilişkin endişelerimizi de paylaştık, konunun mutabakatla çözülmesine yönelik mesajlarımızı paylaştık.



"TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLETTİR"



Sudan Devlet Başkanı El-Burhan: Çok eski tarihten beri iki ülke arasında köklü ve tarihi ilişkiler bulunmakta. Üzerimize düşen görev ise bunları muhafaza ederek daha ileriye ulaşmak. Ben bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bölgelerinde son günlerde vuku bulan yangınlardan dolayı hayatını kaybedenler için taziyelerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.



Türkiye büyük bir devlettir, hem bölgede hem dünyada lider bir ülkedir. Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır. Özellikle de şu an Sudan'ın içinden geçmekte olduğu bu dönüşüm sürecinde de Türkiye yanımızda olmuştur. İnşallah Türkiye ve Türkiye liderliği gibi samimi dostlarımızın süreciyle bu süreci atlatacağız.



Türkiye korona salgını sürecinde bizlere destek oldu, eğitim sürecinde de aynı şekilde öğrencilerimize ev sahipliği yaptı. Öte yandan gerçekten de Sudan'a uygulanan her türlü yaptırımların kaldırılması için sesimiz oldular, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudanlıların ifade ettiği gibi 'güçlü başkan' sloganıyla yanımızda yer aldı.